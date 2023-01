Fallani: "Concesso poco o niente alla Fermana Ora massima attenzione contro il San Donato"

In classifica la differenza vera la fanno le vittorie, tuttavia quello preso dalla Recanatese a Fermo è un buon punto se non altro perché di recente, tra le mura amiche, i canarini avevano battuto due clienti difficili come Fiorenzuola e Torres. Chiaramente, dopo l’espulsione di Parodi con 20 minuti abbondanti da giocare, si poteva sperare anche nel colpaccio ma, in questo momento, le frecce nell’arco di Pagliari sono queste e nonostante la buona volontà non ci sono state grandissime opportunità. Tuttavia va rimarcata la prestazione di grande attenzione difensiva: "Abbiamo concesso poco o niente – ci dice il portiere giallorosso Mattia Fallani (foto) – se non un paio di conclusioni di Giandonato su palla inattiva. Invece ho avuto la sensazione sia nei 15 minuti finali di primo tempo che prima del triplice fischio che avremmo potuto portarla a casa, ma incassiamo il pareggio ed andiamo avanti".

Anche perché vi consente di allungare questa mini striscia positiva di tre partite.

"Il girone di ritorno lo abbiamo iniziato decisamente bene con 2 vittorie ed un pareggio: 7 punti preziosi soprattutto se rapportati all’andata quando avevamo raccolto solo 2 punti. Non cambia nulla comunque nel nostro percorso, se non rappresentare un ulteriore stimolo per intensificare l’impegno quotidiano".

Il turno è stato caratterizzato dal successo della Vis Pesaro che in casa non vinceva da oltre 3 mesi, nello scontro diretto con l’Olbia, dall’exploit dell’Alessandria con il Gubbio e dal nuovo blitz del San Donato, vostro prossimo avversario, a Carrara. Da toscano che valutazione può dare di questo deciso cambio di passo con l’avvento in panchina di Buzzegoli?

"Il campionato ci insegna che si può andare a vincere in ogni campo. Se penso al San Donato il loro rendimento esterno nelle ultime partite è impressionante (3 vittorie contando anche le affermazioni a Rimini e Fiorenzuola ndr) e la nostra soglia dell’attenzione dovrà essere altissima".

Il vostro reparto arretrato, guidato magistralmente da un Ferrante sempre concentrato ed autorevole sembra aver trovato equilibrio e quindi affidabilità.

"Come a Pesaro non abbiamo subito reti nonostante la Fermana possa contare in attacco su gente come Maggio, Fishnaller e Bunino. Credo che sia un aspetto fondamentale su cui dovremo continuare a lavorare e perfezionare ulteriormente".

Dalla zona playout però il vantaggio si è ridotto ad una sola lunghezza.

"Sappiamo che dovremo lottare sino alla fine – conclude Fallani – ma è una considerazione che riguarda tutti. Testa bassa e pedalare, con la massima umiltà".

Note decisamente meno liete dall’infermeria, già affollata. Marco Raparo è dovuto uscire dopo 50’ per un problema muscolare sostituito da Senigagliesi, la sensazione è che non sia un problema di lievissima entità.

a. v.