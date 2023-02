Fallani decisivo, Paudice stecca, Peretti cresce

Fallani 7,5: gli ospiti trovano due volte lo specchio della porta con Mamona e Zanon e il portiere risponde alla grande evitando la beffa. Una prestazione che conferma ancora quelle che sono le sue qualità, non indifferenti.

Longobardi 6: al rientro dopo la squalifica disputa una partita diligente sulla sua fascia dove i romagnoli combinano poco (Somma sv).

Ferretti 6,5: primo tempo molto attivo anche in spinta perché dalle sue parti gli ospiti stentano, finisce poi per calare nella ripresa come il resto dei compagni.

Peretti 6: all’esordio nell’undici titolare se la cava senza problemi anche per l’inconsistenza degli avversari che in prima linea si fanno vedere raramente.

Ferrante 6,5: guida con autorità il reparto senza eccessive difficoltà con la sua consueta esperienza.

Alfieri 6: lavoro oscuro ma prezioso, come tutti più brillante ed efficace nel primo tempo (Foresta sv).

Morrone 6: copia ed incolla con il suo compagno di reparto. Solita prestazione ad altissimo contenuto agonistico.

Guadagni 6,5: dal suo sinistro impressione che possa sempre nascere qualcosa di pericoloso e insidioso, quando l’ex avellinese si spegne cala anche la Recanatese (Stampete sv nella foto).

Giampaolo 6: volitivo e intraprendente all’inizio, poi con il passare dei minuti si spegne progressivamente anche lui nonostante la volontà non gli ha fatto mai difetto-

Carpani 5,5: tanta e consueta generosità, ma paga l’errore decisivo dal dischetto che gli costa la sufficienza (Senigagliesi sv).

Paudice 5,5: si muove e svaria su tutto il fronte di attacco, ma in realtà combina davvero poco. Nonostante questo l’impegno è stato sempre costante. Sbaffo 6: non al top, pochi palloni giocabili, ma come sempre cerca di dare il massimo nel contesto di una ripresa in tono minore. L’ematoma al fianco comunque lo condiziona tantissimo e si vede lontano un miglio.