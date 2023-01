Fallani e Guadagni, prestazioni da applausi

Fallani 6.5 (foto). Compie un paio di belle parate che contribuiscono a tener bloccato il risultato. Non ha particolari colpe sul gol, il punto preso in Sardegna è merito anche suo.

Longobardi 6. Gioca una gara ordinata in difesa, mentre riesce a spingere troppo poco. (dal 33’ st Peretti ng.)

Ferrante 6. Controlla bene la propria zona, non va quasi mai in sofferenza, tutto sommato una prestazione positiva.

Marafini 5.5. A differenza del compagno, perde qualche duello e finisce per andare in apnea. (dal 1’ st Vona 6. Riesce a svolgere bene il suo compito. Una prova buona).

Ferretti 5.5. Qualche sbavatura di troppo, dalle sue parti gli avversari passano un po’ troppo facilmente. (dal 1’ st Yabre 6. Mette ordine al reparto e gioca una partita con tanto impegno e con altrettanta grinta).

Guadagni 6.5. Uno dei migliori dei suoi: corre, ispira, si rende pericoloso, dà pensiero agli avversari: una nota davvero piacevole nella Recanatese vista in terra sarda.

Alfieri 6. Parte bene, poi si spegne un po’ alla distanza, ma gioca una partita fatta di tanta generosità e di sacrificio.

Morrone 6.5. Anche per lui una buona prova e la mancata soddisfazione di un gol che comunque ha cercato.

Senigagliesi 6 Piace per la forza di volontà e per il farsi trovare sempre al centro dell’azione, anche se non sempre è impeccabile. (dal 16’ st Giampaolo 6. Entra a metà ripresa e dà indubbiamente ossigeno alla manovra della Recanatese).

Sbaffo 5.5. Meno ispirato del solito, prova a rendersi insidioso senza fortuna, costretto a uscire nel finale per infortunio lasciando i suoi in inferiorità numerica.

Paudice 5.5. Come per il compagno di reparto, poche idee, non si rende praticamente mai pericoloso.(dal 16’ st Marilungo 6. Entra a metà del secondo tempo e ha il gran merito di mettere lo zampino nell’azione del pareggio).

Pagliari 6. Prepara bene la partita dal punto di vista tattico e nella ripresa azzecca tutti i cambi. Con questo atteggiamento può salvare la squadra.