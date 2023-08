Fanelli trova la volata giusta A Castel di Lama fa festa lui

Battendo in una volata a due il laziale Chinappi, il campione marchigiano Sebastino Fanelli (S.C. Pedale Chiaravallese APD) si è aggiudicato l’ottavo Trofeo il Miglio, gara ciclistica per la categoria juniores che si è corsa a Castel di Lama. Il bronzo è stato appannaggio di Jacopo Gioia che ha battuto con un colpo di reni finale il siciliano Raffaele Tela. La corsa organizzata dall’ASD Ciclismo e Solidarietà – Lega del Filo d’Oro e dall’Associazione il Miglio, con l’alto patrocinio dei Comuni di Castel di Lama e Appignano del Tronto, ha visto al via ben 128 corridori in rappresentanza di 25 team, pronti a battagliare sui 111 km di gara ricavati in un anello di 18,5 km da ripetere sei volte. La gara è stata molto movimentata e ricca di colpi di scena con le situazioni sempre pronte a cambiare e a rendere incerto l’esito finale. Nell’ultimo giro, si formava al comando un drappello di 12 unità pronte a giocarsi il successo finale. Dopo il suono della campana ci provava Luca Fraticelli (Sidermec) a lasciare la compagnia di testa senza però riuscirvi. Nel finale si avvantaggiavano Fanelli e Chinappi, dietro inseguivano Gioia e Tela. La volata a due impostata in testa dal laziale Chinappi andava a premiare Fanelli (già terzo lo scorso anno sullo stesso traguardo) che a braccia alzate andava a trionfare tra due ali di folla.

La corsa è stata valida anche per l’assegnazione del titolo provinciale Ascoli-Fermo che ha premiato Davide Novelli (Scap Trodica) il quale ha indossato la maglia giallorossa consegnata dal presidente proviciale Marco Lelli.

Ordine di arrivo: 1° Sebastiano Fanelli (S.C.Pedale Chiaravallese A.P.D) in 2h51’ alla media oraria di 36,140, 2° Daniele Chinappi (Vangi-Sama Ricanbi-Il Pirata), 3° Jacopo Gioia (Unipolglass Centri Cristalli Auto), 4° Raffaele Tela (Team Fortebraccio), 4° Luca Fraticelli (Sidermec Vitali), 6° Tommaso Fiorini (S.C.Pedale Chiaravallese A.P.D.), 7° Giacomo Casadio (Sidermec Vitali).

Roberto Cicchinè