Fano, attacco sempre. Ma il gol non c’è mai

ALMA JUVE

0

SORA

0

ALMA JUVE (3-5-2): Guerrieri 6,5; Mancini 6, Tomassini 6, Riggioni 6; Pensalfini 6 (8‘ st Padovani 5,5), Kalombo 7 (44’ st Dubaz ng), Urbinati 6, Gonzalez 6 (41’ st Zanni mg), Allegrucci 6,5; Roberti 6,5 (16’ st Brunetti 5,5), Tenkorang 6. A disp. Bellucci, Antonioni, Cardinali, Saponaro, Cannavaro. All. Cornacchini. SORA (3-5-2): Simoncelli 6; Gemini 6, Orazzo 6 (45’ st Palma), Veron 6; Ippoliti 6 (33’ st Paolucci), Fortunato 6 (26’ st Menna), Di Gilio 6,5, Tribelli 6,5, Orsi 6; Gubellini 6, Jirillo 6,5. A disp. Salvati, Vespa, Marsinano, Blando, Casali, Formicola. All. Campolo. Arbitro: Marco Aurisano di Campobasso 5, assistenti Siracusano e Lombardi.

Note: pomeriggio sereno e freddo, spettatori 500. Ammoniti: Veron, Urbinati, Mancini. Angoli 6-4, recuperi 1’ + 4’.

La versione di Cornacchini vede un’Alma all’attacco per tutta la partita senza però riuscire a scardinare la porta di un Sora molto sveglio nelle ripartenze e sulle seconde palle. Il tecnico fanese, al suo esordio sulla panca granata, rivoluziona la squadra, se non negli uomini, certo nel gioco. La vera novità è Kalombo, schierato in partenza, autore di una prestazione di grande sostanza. I due interni, Allegrucci e Kalombo giocano da attaccanti aggiunti alla punta centrale Tenkorang, mentre Pensalfini e Roberti privilegiano la fase difensiva, così il Fano attacca su tutto il fronte. Il pressing alto porta a dei risultati – un palo di Roberti al 17’, una sventagliata di Allegrucci sopra la traversa al 31’, un gol annullato per fuorigioco al 40’ – ma anche pericoli quando il Sora si distende in avanti.

Al 2’ Guerrieri esce fuori dai pali e Tribellini lo grazia, il portiere si riscatta al 9’ uscendo sui piedi di Gubellini, poi è Mancini a respingere sulla riga di porta un tiro di Di Gilio, mentre al 33’ Jirillo su punizione prende il palo. Nella ripresa Cornacchini prova a spezzare il digiuno del Fano, che non segna da tre gare, gettando presto altri attaccanti, Padovani e Brunetti, lasciando così di fatto il centrocampo ai ciociari. Le aspettative andranno deluse perché l’Alma non costruisce palle gol. Anzi è il Sora ad avere occasioni. Al 20’ Allegrucci salva sulla linea dopo un’incursione di Tribelli, dando il via ad una mischia furibonda dove Guerrieri ci mette una pezza, al 25’ su errore di Tomassini Gubellini ha la palla buona ma spara alto.

sil.cla.