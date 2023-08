Fano, le ultime spiagge Forse il mercato si muove

Il Fano sfoglia la margherita in attesa di sapere cosa succederà dopo Ferragosto. La crisi societaria innescata dalla volontà del presidente Mario Russo di non voler più rimanere a Fano - "non è la piazza giusta per me quindi attendo proposte per la cessione e se non arriveranno darò il rompete le righe a questo gruppo", aveva dichiarato qualche giorno fa a Tvrs, – potrebbe non risolversi entro tale termine. Constatato che, almeno a livello ufficiale, non c’è la fila per rilevare la società granata ai prezzi indicati dall’imprenditore casertano, il pallino del gioco è destinato, comunque, a rimanere sempre e solo nelle mani dello stesso Russo. Il quale, si spera, non vorrà lasciare cadere nel vuoto l’appello lanciato dal tecnico scelto proprio da lui in tempi non sospetti, vale a dire due mesi fa, prima che iniziasse tutto questo balletto estivo.

Come è noto Mister Scorsini ha chiesto pubblicamente qualche giorno fa sei o sette giocatori over per rinforzare la squadra, altrimenti il prossimo 16 agosto non farà ritorno a Fano per cui c’è da aspettarsi che la richiesta non cada nel vuoto. È probabile allora che alla ripresa degli allenamenti il patron granata annunci l’arrivo di qualche nome nuovo per irrobustire squadra composta oggi quasi interamente da under. Nomi non se ne fanno, ma l’impressione è che il mercato del Fano si sia rimesso in moto in queste ultime ore, dopo che i primi due acquisti ufficiali, gli attaccanti Tenkorang e Odianose, risalgono a un mese fa circa. Da quel momento in avanti è arrivato il solo Gonzalez, in quanto i due calciatori, ghanese il primo, nigeriano il secondo, fiutata l’aria di crisi che si stava addensando sull’Alma, hanno preferito fare le valigie.

Sarà vero? L’alternativa sarebbe solo uno scioglimento della squadra, clamoroso. A scongiurare questa evenienza sarebbe rimasta sul tavolo la proposta avanzata al presidente Russo dai tre dirigenti fanesi, il direttore Cogliandro, il vicepresidente Pantaleoni e l’addetto alla logistica Alessandrini di gestire quotidianamente il club granata per il prossimo campionato. Una soluzione tampone ancora tutta da definire negli aspetti più delicati, per quanto riguarda cioè le responsabilità finanziarie della stagione agonistica, l’autonomia delle scelte tecniche e societarie, visto che il padrone del Fano è solo uno, Russo.

sil.cla.