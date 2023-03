Farroni arriva dalla Prima categoria "Qui c’è una maggiore intensità di gioco"

Altra pericolante sulla strada del Chiesanuova che tra due giorni sarà di scena a Marina di Montemarciano. Dopo il P.S.Elpidio ultimo e superato 2-1, ecco il Marina penultimo. Altra gara delicata, se domenica non si poteva fallire contro la squadra teoricamente più scarsa, questa è un’altra opportunità per migliorare la classifica, nonchè per mettersi un po’ al riparo in caso di playout (il Marina ha 13 punti, il Chiesanuova 30 e i playout partono da quota 28, quindi siamo oltre la regola dei 10 punti). All’andata terminò 3-2 ma da allora tante cose sono diverse, specie le panchine e quella dei rivali è stata cambiata di continuo. Tuttavia il Marina viene da 5 risultati utili. La mezzala Edoardo Farroni, classe 2004, parla così della trasferta: "È una seconda gara importante perché possiamo allungare il momento positivo e tenerli molto dietro in classifica. All’andata mi colpirono perché giocavano di squadra, dobbiamo fare attenzione perché vengono da 5 risultati utili e una settimana fa stavano per espugnare Jesi". Prima esperienza in Eccellenza, come è stato l’impatto? "Venivo dalla Prima Categoria con la Settempeda e il salto è stato notevole, qui le squadre sono organizzate, c’è più intensità di gioco, hai meno tempo per pensare palla al piede. Credo che sto crescendo ed imparando tanto".

Andrea Scoppa