Farroni e "l’Italia che comanda" Il ciclista bissa l’oro in pochi giorni

A Rotterdam, Giorgio Farroni ha chiuso gli European Championships con due medaglie d’oro. Per il campione fabrianese, altri due titoli europei conquistati sia nella gara contro il tempo che in quella linea. Nonostante il grande sforzo di venerdì conclusosi con l’incredibile successo nella cronometro dove Giorgio Farroni ha ottenuto l’oro e il titolo di Campione Europeo nella cronometro, domenica ha bissato il successo giungendo di nuovo primo nella gara in linea sulle strade olandesi. Ieri mattina il campione fabrianese ha disputato una gara impeccabile arrivando al traguardo con un cospicuo vantaggio sul più agguerrito avversario. Nell’ultimo giorno di gare dei Campionati Europei di paraciclismo l’azzurro ha rimpinguato il suo palmares salendo nuovamente sul gradino più alto del podio e si è aggiudicato l’ennesimo oro in una competizione europea. Giorgio Farroni nella categoria MT1 ha dominato la gara completando i 31 km del tracciato in 1 ora, 2 minuti e 40 secondi precedendo lo spagnolo Garcia Abella di oltre 2 minuti.

"Oggi siamo riusciti a portare a casa anche il titolo continentale nella gara in linea - afferma Giorgio Farroni - . L’Italia comanda". "Per il momento godiamoci queste vittorie - conclude il campione fabrianese - per arrivare a Parigi ci sono tante altre corse da vincere il prossimo anno".

Angelo Campioni