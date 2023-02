Fatica e gioia al trofeo Paradise

E’ di respiro nazionale il primo atto del Trittico d’Apertura concepito e gestito dall’Acsi Macerata presieduta da Maurizio Giustozzi. Il trofeo Paradise si traduce in doppio applaudito assolo e in riuscito allestimento, per l’impegno promozionale del Giuliodori Renzo-Le Velò di Appignano e la visione registica di Giorgio Giovagnini. A Monsano sono due le corse di eccellenza, sottolineate dalla partecipazione di ex professionisti, olimpionici, plurititolati, pluritricolori, pluriazzurri (138 classificati dei 160 iscritti). La prima gara è appannaggio del veneto Gianmarco Agostini (gentleman dell’M9 Racing Team), che alza le braccia forte di 1’42" di vantaggio sul Gabriel Scortichini (Dt Racing Team), sulla cui scia chiude Daniele Morbidoni (Giuliodori). Reginetta rosa: Emanuela Sampaolesi (Team Ponte). Sempreverdi d’oro i gialloneri appignanesi: Tiziano Lacchè (Supergentleman A), Carlo Dolci (Supergentleman B). In 62 tagliano il traguardo. La seconda sfida è marchiata dal romagnolo Manuel Senni (senior in forza al Team Crainox), capace di scavare il solco di 2’01". Argento assoluto allo junior Davide Leone (Giuliodori). Bronzo al veterano Paolo Pierantoni (Fight Club). In graduatoria: 76. Classifiche Assolute Prima Corsa: 1.Gianmarco Agostini (M9 Racing Team); 2.Gabriel Scortichini (Dt Racing Team); 3.Daniele Morbidoni (Giuliodori Renzo); 4.Andrea Giglietti (Pasta De Carlonis); 5.Lorenzo Mangialardo (Team Crainox); 6.Paolo Cesarini (FD Steel); 7.Mauro Bartocci (Giuliodori Renzo); 8.Walter Pazzaglia (Team Crainox); 9.Mauro Maronari (FD Steel); 10.Marcello Cesari (Team Crainox). Seconda Corsa: 1.Manuel Senni (Team Crainox); 2.Davide Leone (Giuliodori Renzo); 3.Paolo Pierantoni (Fight Club); 4.Samuele Scotini (Go Fast); 5.Davide Breccia (Studio Moda); 6.Denian Luku (Studio Moda); 7.Riccardo Fioretti (Passatempo); 8.Helenio Mastrovincenzo (Fight Club); 9.Paolo Totò (Go Fast); 10.Manuel Fedele (Go Fast).

Umberto Martinelli