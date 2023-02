"Fatto un passo avanti verso zone più tranquille"

"La vittoria in casa della Palmense ci ha fatto compiere un passo verso zone di classifica più tranquille, ma non si può abbassare la guardia". Pietro Giacomini, diesse del Casette Verdini, parla dell’importanza del successo di sabato scorso. "È stato importante in una classifica così corta in cui la forbice tra playout e playoff è di soli 6 punti". Nel prossimo turno il Casette Verdini riceverà il fanalino di coda Grottammare. "Guai a farsi condizionare dalla classifica, è una gara da affrontare molta attenzione perché loro hanno dato comunque filo da torcere a qualsiasi avversario". Ovviamente l’obiettivo è la vittoria che avrebbe effetti molto positivi. "Ci farebbe compiere un altro passo verso posizioni più tranquille. È un campionato in cui non c’è da fermarsi perché basta un passo falso per avere addosso le inseguitrici. Occorre stare sempre molto attenti perché ogni gara riserva delle insidie".