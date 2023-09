Favola Urbania Battuta anche la Maceratese

2

MACERATESE

1

CALCIO: Ducci, Aluigi (32’ s.t. Del Rosso), Sema, Dal Compare, Marengo, Temellini, Franca (36’ s.t. Monceri), Carnesecchi (46’ s.t. Catani), Nunez, Mangiarotti, Cantucci (26’ s.t. Giovanelli). All. Omiccioli

MACERATESE: Gagliardini, Martedì (23’ s.t. Di Ruocco), Nicolosi, Pagliari (14’ s.t. Moschetta) , Strano, Sensi, Massei (1’ s.t. D’Ercole), Ruani, Perri, Minnozzi, Cirulli (21’ s.t. Iulitti). All. Lattanzi

Arbitro: Malascorta di Jesi

Reti: Nunez 21’, Mangiarotti 27’, Perri 74’

Note: ammoniti Pagliari, Ruani, Giovanelli

Continua la striscia positiva dell’Urbania Calcio che tra le proprie mura batte anche la Maceratese. Per la squadra di mister Lattanzi si tratta della seconda sconfitta stagionale, dopo quella della scorsa settimana sempre in terra pesarese per mano dell’Urbino. Il primo tempo si apre con gli ospiti che provano a fare la partita. Il primo colpo della sfida è, però, dei durantini: da corner Marengo serve perfettamente Nunez che di testa infila Gagliardini. Passano pochi minuti e Mangiarotti semina il panico nella difesa biancorossa venendo atterrato in area. Dagli undici metri il dieci urbaniese realizza il suo primo gol in campionato.

Da lì in avanti è un assolo della squadra di mister Omiccioli che sfiora ripetutamente il triplice vantaggio con Cantucci. Prima il forte esterno durantino colpisce debolmente da ottima posizione, poi dopo un dribbling secco su Martedì tira a giro lasciando di sasso l’estremo difensore ospite, ma la palla finisce di poco fuori. Nel secondo tempo, la Maceratese rientra forte in campo, ma le palle da gol sono sempre dell’Urbania Calcio. Dopo un’azione offensiva da manuale, condotta da un monumentale Dal Compare, Mangiarotti serve Nunez che da due passi spreca male, complice anche il super intervento di Gagliardini. Poi è sempre la punta argentina a sfiorare la doppietta, sulla respinta da tiro violento di Mangiarotti l’ariete durantina non riesce a dare forza di testa, colpendo comunque la traversa. La squadra di Lattanzi può usufruire di cambi importanti dalla panchina e prima D’Ercole e poi Di Ruocco seminano il panico sugli esterni. A quindici dal termine è Perri ad accorciare con un bellissimo mancino da posizione defilata che perfora Ducci. Qualche minuto dopo è Strano ad andare vicino al pareggio ma questa volta Ducci è lestissimo ad intercettare un pallone sulla riga di porta. Ora l’Urbania può godersi la vetta, in attesa della sfida al vertice della prossima settimana contro i cugini dell’Urbino.

Andrea Alessandroni