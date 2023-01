Feba al lavoro a ranghi completi

Le due straniere della Feba, la polacca Katarzyna Jaworska (foto) e la svedese Mammusu Secka, sono rientrate ieri in Italia dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza nei rispettivi Paesi di residenza. E immediatamente si sono messe a disposizione di coach Ferazzoli per gli allenamenti. Squadra dunque di nuovo al completo, con la rosa italiana che nei giorni scorsi s’era impegnata in svariati training riducendo al minimo la pausa atletica. Avendo anticipato al 18 dicembre la partita con il Campobasso, la Feba si ritufferà nel campionato solo il 21 gennaio a Orvieto. Mancano cinque turni alla fine della regular season, cui seguirà la fase a orologio. La Feba deve rimontare 4 punti (sarebbero in verità 2, ma le rivali hanno giocato una partita in meno) alla capolista Senigallia. Per qualificarsi ai concentramenti nazionali che definiranno in primavera il quadro delle promozioni c’è da primeggiare assolutamente in questo girone umbro-marchigiano-molisano. Le due antagoniste umbre più accreditate si sono indebolite nei giorni scorsi per le partenze della polacca Piedel e della Keshi. La prima, punto di forza del Perugia, è passata al Vigarano in A1 mentre l’altra, "diamante" del Terni, sta per cominciare una nuova avventura in un college statunitense. Il Senigallia s’è invece rinforzato a metà dicembre con l’arrivo della pesarese Paccapelo.

m. p.