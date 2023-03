Feba, dopodomani la sfida contro Senigallia

Ultimo match casalingo per la Feba nella fase a orologio. Dopodomani alle 18 le momò ospiteranno a Civitanova Alta il Senigallia, lo scoglio più insidioso prima delle abbordabili trasferte a Porto San Giorgio e a Terni. Nella stagione i precedenti sono a senso unico: 2-0 per la Feba in virtù del +7 in campo avverso e del +23 interno. Nella seconda circostanza il Senigallia, che lottò con atteggiamento leonino nel 1° tempo, fu penalizzato dall’indisponibilità per infortunio della play venezuelana Duran. Alle civitanovesi basterà vincere 2 delle residue 3 partite per qualificarsi, in ottica promozione, alla fase successiva. Fase che prevede lo scontro con le reginette della Sardegna e della Sicilia. A questo proposito è molto probabile che bisognerà spareggiare con la Virtus Cagliari e con la Rainbow Catania, che stanno dominando i rispettivi campionati.