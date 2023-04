Feba, è l’ora dei playoff C’è Senigallia in semifinale

Con alle spalle una striscia di 12 vittorie consecutive, la Feba si appresta a vivere il primo momento-verità della stagione: la semifinale play-off col Senigallia. La leader contro la quarta della prima tranche del campionato. In contemporanea, sull’altro lato del tabellone, si affronteranno Campobasso (2°) e Perugia (3°). Si gioca al meglio delle 2 vittorie su 3 e così sarà anche per la finale. Le date: dopodomani (ore 18) a Civitanova Alta, giovedì 20 (ore 21) a Senigallia e l’eventuale bella di nuovo a Civitanova il 23 alle 18. Su gara-1 incombe l’incubo della pioggia. Previsioni nere per domenica. Se pioverà davvero tanto, come dicono, le infiltrazioni d’acqua dal tetto della palestra potrebbero esporre al rischio di un rinvio della partita. Feba e Senigallia si sono affrontate già tre volte in stagione. Hanno vinto sempre le momò. In casa lo hanno fatto con scarti netti (+23 e +20) pur soffrendo in avvio. Il coach senigalliese Luconi ha sempre riconosciuto la caratura superiore delle civitanovesi ma, sotto sotto, spera nel colpaccio. Nei due precedenti a Civitanova il Senigallia non ha potuto contare sulla miglior versione della sua condottiera, la venezuelana Duran: la prima volta non è neppure entrata in campo per un infortunio, la seconda ha giocato al di sotto del suo standard. Se brillasse lei, i valori potrebbero riequilibrarsi almeno in parte. Nella Feba rientrerà la polacca Jaworska, tenuta a riposo nell’ultima corvée a vantaggio dell’argentina Buriani.