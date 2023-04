Feba ko a Senigallia Domani la bella

S’è infranta a Senigallia, dopo quattro mesi e mezzo e 13 vittorie consecutive, l’imbattibilità della Feba. Si va dunque alla bella per designare la squadra che affronterà il Campobasso (2-0 al Perugia nell’altra parte del tabellone) nella finale play-off. Quella di giovedì sera a Senigallia è stata una partita equilibratissima, vinta stavolta dalle locali dopo le sconfitte no-stop (4 su 4) nei precedenti scontri diretti stagionali, per due motivi: l’eccellente difesa sulle lunghe biancazzurre e le buone percentuali nel tiro da tre.

La Feba è stata deficitaria in attacco. Ha spadellato tanto dall’arco, infilando solamente una tripla. E non s’è raccapezzata neppure dalla lunetta, dove i 10 "liberi" sbagliati hanno finito per incidere pesantemente sullo score. Esiziale in particolare il flop della Jaworska, che ne ha falliti 5 di fila dopo l’unico insaccato. Migliore il rendimento difensivo della squadra, salvo che nel primo quarto dove si sono concessi 20 punti alle rivali. Chiuso il primo tempo in parità (35-35), nella ripresa la Feba non ha mai messo il becco avanti pur mantenendosi sempre in scia al Senigallia. Sotto la spinta della Binci, ancora una volta la più redditizia per personalità e impatto sul tabellino, le momò sono riuscite a recuperare da 48-43 a 48-48 dando l’impressione di potersi imporre in volata. E invece (mancavano 3’ alla sirena) il Senigallia è ripartito con una fiondata da tre tenendo poi botta fino al termine. Due volte, nei concitati secondi finali, il ferro ha respinto le disperate parabole della Binci. Morale: 53-50 e verdetto rimandato a domani alle 18 a Civitanova per la decisiva gara-3 che designerà chi raggiungerà la Magnolia Campobasso in finale.

Per la Feba hanno realizzato punti Binci (17), Malintoppi (12), Jaworska (7), Severini (6), Angeloni (3), Sciarretta (3) e Secka (2). È rimasta a secco la Trobbiani.

m. p.