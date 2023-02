Feba, ora c’è Campobasso nel mirino

In serie B non si è giocato nel passato fine settimana in attesa della seconda fase del campionato, quella a orologio, che scatterà nel week-end. Ciascuna delle sette squadre si porterà dietro il bottino accumulato nella regular season. La Feba, che ha chiuso la prima tranche in vetta alla classifica a pari punti con Campobasso e Perugia e 2 lunghezze sopra l’ex capolista Senigallia, ha il calendario dalla sua parte potendo ospitare nella propria tana le tre antagoniste dirette. C’è da aggiudicarsi a tutti i costi il girone per potersi qualificare agli spareggi con le reginette di Sardegna e Sicilia. Poi, per guadagnare il ritorno immediato in A2, toccherà (ultima corvée) vincere pure i play-off nazionali con chi emergerà dalla Toscana, dal Lazio e dalla Campania. Un cammino irto di ostacoli, ma si sapeva già che non sarebbe stato facile risalire immediatamente nella seconda serie nazionale. Nella prima giornata della fase a orologio le momò riposeranno. Il debutto ci sarà il 5 marzo contro il Campobasso. Gli altri appuntamenti casalinghi: il 12 marzo col Perugia e il 26 marzo col Senigallia. Si chiude il 5 aprile a Terni.