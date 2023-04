Feba, un’altra vittoria e primato in cassaforte

Feba sul velluto a Porto San Giorgio: successo perentorio (42-77) e primato in cassaforte con un turno di anticipo. Campobasso, Perugia e Senigallia dovranno remare controcorrente nei play-off per strappare alle momò l’unico pass per le fasi nazionali che assegneranno le promozioni nel campionato di A2. Nel derby di sabato Civitanova ha stentato un po’ solo nel primo quarto quando, litigando con il canestro avversario, non ha saputo scavare da subito un divario risolutivo. Poi le soluzioni offensive e le percentuali sono migliorate e per le locali non c’è stato proprio scampo, come da pronostico e malgrado la scarica di adrenalina effusa dalle sangiorgesi nell’ultimo quarto. I parziali della cavalcata: 7-15 al 10’, 21-39 all’intervallo, 33-57 alla mezzora. La Jaworska è stata ancora una volta un fattore decisivo. E la Severini ha confermato la crescita in attacco. In doppia cifra la Sciarretta.

Il dettaglio del tabellino: Jaworska 20, Severini 14, Secka 11, Sciarretta 11, Malintoppi 8, Binci 4, Trobbiani 4, Medori 3, Angeloni 2. N.e. Lazzarini e Vigilia. Avendo rinunciato alla trasferta di Campobasso, il Senigallia chiuderà la fase a orologio al 4° posto. Sarà dunque Feba-Senigallia nel 1° turno dei play-off.