"Felice di essere in Italia e alla Cbf Balducci"

Adesso è ufficiale: la centrale belga Freya Aelbrecht è una giocatrice della Cbf Balducci. La dirigenza si è assicurata un’atleta di esperienza e di potenza che potrà dare una mano alla squadra di coach Paniconi a centrare il traguardo della salvezza. La belga è nata nel 1990 ed è alta 186 centimetri, arriva dall’Olympiakos dove ha giocato la prima parte di stagione. "Sono super felice – ha detto Aelbrecht dopo la firma sul contratto – di tornare in Italia. È sempre bello prendere parte a questo campionato che sicuramente è il migliore del mondo, posso dirlo con certezza avendo giocato all’estero in tanti tornei"

Aelbrecht ha vissuto cinque stagioni in Italia dove ha giocato con Perugia, Pesaro, Monza, Bergamo e Busto Arsizio. La neo centrale ha anche esperienza internazionale avendo indossato la maglia della nazionale belga (con cui ha conquistato il bronzo agli Europei 2013) e quelle di diverse società avendo giocato nei campionati di Francia, Giappone, Turchia e Polonia. Nel suo palmares di club una Coppa Italia con Bergamo, due scudetti e due Coppe di Francia con il Cannes, tre scudetti, tre coppe e una Supercoppa in Belgio con l’Asterix. "L’Italia – ha aggiunto – è un posto speciale e sono contenta di essere qui. L’obiettivo con la maglia della Cbf Balducci Macerata sarà raggiungere la salvezza, non vedo l’ora di scendere in campo e dare tutto per la squadra e per la società. Ho già giocato 5 anni in Italia e posso mettere a disposizione la mia esperienza, la mia energia e la qualità di gioco. Sono molto soddisfatta di aver firmato con Macerata, ora sono pronta a scendere in campo per dare il massimo, consapevole che in Italia ogni partita è davvero difficile". L’ingaggio di Aelbrecht è il terzo colpo di mercato messo a segno dalla Cbf Balducci che nei giorni scorsi si era assicurata la palleggiatrice olandese Laura Dijkema e la giovane schiacciatrice statunitense Claire Chaussee, quest’ultima ieri ha effettuato il primo allenamento con la formazione maceratese.

Non stanno con le mani in mano le altre società di serie A. La squadra pesarese del Vallefoglia ha ingaggiato la centrale Eleonora Furlan proveniente da Conegliano, non fanno più parte della rosa della Megabox le giocatrici Giulia Carraro e Merete Lutz. Invece Busto Arsizio valuterà fino a sabato la bulgara Aleksandra Georgieva, schiacciatrice – opposto classe 2002.