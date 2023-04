Felicioni: "Moretti Village favorita sul Pisaurum"

È la settimana che introduce alle 3 serie (Moretti Village-Pisaurum Pesaro, Robur Osimo-Valdiceppo e Bramante Pesaro-Attila Junior Porto Recanati) di finale playoff della C Gold. È stato ufficalizzato il calendario. La formula prevede si giochi al meglio delle 3 vittorie su 5, con la seguente successione: le prime due partite in casa della squadra meglio classificata nella regular season, la terza (ed eventualmente la 4ª) a domicilio dell’altra equipe e l’eventuale 5ª di nuovo nella tana di chi è più avanti nel ranking. La Moretti Village debutterà al PalaRisorgimento domenica alle 18.30. Il bis mercoledì 3 maggio alle 21. Il sabato successivo alle 18 a Pesaro. Le altre due date potenziali: mercoledì 10 alle 21 a Pesaro e il 14 alle 18.30 a Civitanova. Le vincenti dei tre spareggi saliranno nella B Interregionale. Le perdenti si sfideranno tra loro in match di sola andata con in palio gli ultimi due pass-promozione. Insomma: dei 6 team in lizza uno verrà bocciato. La Virtus si sta preparando per centrare l’obiettivo al primo colpo. Ha ripreso ad allenarsi dopo 3 giorni di riposo. Resta al palo solo il capitano Matteo Felicioni che, operato due settimane fa al legamento crociato del ginocchio, ha subito avviato la riabilitazione. "Dovrei tornare in campo – ci ha dichiarato Felicioni – nel giro di 6 mesi. Spero di essere pronto a fine ottobre".

Come vede il duello col Pisaurum?

"Penso sia un buon accoppiamento per noi. Loro sono una buona squadra e potrebbero metterci in difficoltà. Ma non credo sia un caso che li abbiamo battuti 2 volte su 2 nella regular. Partiamo legittimamente favoriti. Quali contromisure adottare? Inutile scervellarsi sulle tattiche. Pensiamo a ottimizzare quel che sappiamo fare senza badare troppo alle loro caratteristiche".

Fra i suoi compagni chi potrebbe essere l’uomo-chiave?

"Voglio spendere due parole su Landoni. In carriera ho visto tanti lunghi di qualità ma lui è davvero forte. Un difetto? Tira troppo, come i goleador di razza…".

Un pronostico su Bramante-Attila, che è la sfida più intrigante?

"Il Bramante ha fatto 2-0 nella season con Porto Recanati e partirà col favore del fattore-campo. Ma sono convinto che ora sarà un’altra musica. Passerà l’Attila".