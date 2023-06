Ferlizzi: super rinforzo per la Videx

Piazza il gran colpo la Videx Yuasa in posto quattro e alza decisamente l’asticella di un roster che ora va solo puntellato numericamente. In maglia Videx arriva Michele Fedrizzi, classe ‘91, 192 centimetri, sei stagioni e mezzo nel massimo campionato italiano fra Trento, Verona, Molfetta, Padova, Siena e 14 presenze in Nazionale maggiore, con la quale ha conquistato una medaglia di bronzo alla World League del 2013. Nell’ultima stagione tripletta campionato-Coppa Italia-Supercoppa in serie A2 con la maglia di Vibo Valentia: 177 segnature di cui 143 attacchi vincenti, 14 ace e 20 muri-punto in 62 set distribuiti su 36 match stagionali. A Grottazzolina battezzerà la sua nona avventura nel campionato di serie A2: sarà la quarta consecutiva, considerando anche quella 202122 a Santa Croce ed il finale della stagione 2020-2021 a Bergamo, dopo la parentesi oltralpe con la casacca del Nantes. "La prima volta che ho sentito coach Ortenzi al telefono mi ha trasmesso grande entusiasmo, è stato un fattore determinante nell’economia della mia scelta - ha dichiarato Fedrizzi nelle sue prime parole da schiacciatore Videx -. Mi ha esposto il progetto per la stagione che verrà e poter lavorare in un ambiente così sereno e ambizioso ha reso tutto molto più facile". Anche un piacevo nuovo re-incontro in maglia Videx Yuasa per lui che ritroverà Andrea Marchisio, Manuele Marchiani e Andrea Mattei, compagni al Club Italia Roma nella stagione 2011-2012: "La Videx ha allestito una squadra competitiva - ha proseguito lo schiacciatore -. Intendo ripagare la fiducia della società".

