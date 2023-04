Fermana chiude in bellezza Un pari che accontenta tutti

TORRES

1

FERMANA

1

TORRES (4-4-2): Garau (45’ st Carboni); Heinz, Antonelli, Dametto, Pinna (1’ st Girgi); Saporiti (20’ st Lisai), Ruocco, Masala (20’ st Lora), Urso; Diakitè (20’ st Scappini), Scotto. A disp.: Salvato, Lombardo, Liviero, Omoregbe, Gianola, Bonavolontà, Campagna, Tesio. All.: Greco.

FERMANA (4-3-3): Nardi; Eleuteri, Spedalieri, Pellizzari (12’ st Carosso), De Nuzzo (27’ st Gkertsos); Scorza (27’ st Romeo), Giandonato, Misuraca; Pinzi (35’ st Pampano), Fischnaller, Maggio (35’ st Nannelli). A disp.: De Matteis, Vessella, Parodi, Macchioni, Ronci. All.: Protti

Arbitro: Vogliacco di Bari (BianchiRinaldi)

Reti: 13’ st Saporiti (T), 36’ st Fischnaller (F) Note: ammoniti Scappini (T), Eleuteri, Scorza e Carosso (F). Angoli 9 a 0. Recuperi 3‘ pt e 4‘ st.

Alla fine fanno festa tutti. La Torres, che con il pareggio ottenuto guadagna la salvezza senza passare per la lotteria dei play out e la Fermana, che dopo le due ultime sonanti sconfitte dà seguito concreto al dichiarato intento di voler terminare la stagione – da incorniciare – senza dover contare una nuova sconfitta. Tra isolani e canarini, se si escludono gli incipit delle due frazioni la gara è abbastanza bloccata.

Per i locali la posta in paio è troppo alta e sugli spalti si vive con le notizie che arrivano dagli altri campi. Dopo essersi scrollati di dosso il naturale timore, l’avvio è di marca rossoblù ed i ragazzi di Greco vanno pericolosamente e ripetutamente al tiro con Ruocco e Scotto, vedendo confermato il predominio territoriale anche dalle conclusioni a seguire di Urso, Diakitè e Pinna. Tra i locali e l’urlo liberatorio però, c’è di mezzo un Nardi in giornata di grazia, i cui pregevoli interventi tengono la Fermana in partita nonostante i ritmi di Giandonato & c. appaiono cadenzati e si riscontri una certa difficoltà nell’intercettare le trame di fascia locali, accusando fatica ad affacciarsi nella tre quarti sarda.

Tutto questo, sino al 20’. Perché passata la sfuriata degli isolani, a seguire il match accuserà una fase di stanca interrotta solo dal blando colpo di testa di Misuraca, arrivato al terzo minuto di recupero di un primo tempo che si chiude a reti bianche. Stesso avvio nella ripresa, con Ruocco, Urso ed il neo entrato Girgi a pungolare l’estremo difensore gialloblù che respinge sui primi due a più riprese e viene graziato dal terzo, che preferisce un assist verso compagni che non arriveranno all’impatto piuttosto che la conclusione da ottima posizione.

Al 12’ Pellizzari esce per infortunio, entra Carosso. Dal calcio di punizione a seguire ai canarini manca un saltatore, Antonelli spizza verso Saporiti che sempre di testa prolunga la traiettoria là dove Nardi stavolta non può arrivare. Incassato lo svantaggio, la Fermana mostra un piglio più autorevole e propositivo che la porta ad impattare al 36’, quando il neo entrato Nannelli porge l’assist a Fischnaller, che al volo fa secco Garau gettando il Vanni Sanna nella preoccupazione. Che durerà poco, perché contestualmente il Cesena passa ad Alessandria e dopo il count down è gioia pura in campo e sugli spalti.

Uberto Frenquellucci