Fermana: finalmente lo spirito giusto. Pareggio meritato, ma un po’ amaro

Lucchese

0

Fermana

0

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Quirini, Benassai, Tiritiello, De Maria (dal 43’ st Alagna); Tumbarello (dal 17’ st Yeboah), Gucher; Cangianiello, Russo (dal 25’ st Guadagni), Rizzo Pinna; Magnaghi (dal 43’ st Romero). A disp.: Coletta, Perotta, Toma, Suvea, Djibril, Berti, Merletti, Visconti. All.: Gorgone.

FERMANA (4-3-3): Furlanetto; Santi, Spedalieri, Gasbarro, Pistolesi (dal 19’ st Giandonato); Scorza, Fontana (dal 22’ st Gianelli), Pinzi (dal 35’ st Curatolo); Eleuteri, Semprini, Tilli (dal 35’ st Biral). A disp.: Borghetto, Mancini, Fort, Vessella, Grassi. Allenatore: Protti.

Arbitro: Fabrizio Pacella di Roma 2.

Note: ammoniti Pinzi, Giandonato ed Eleuteri per la Fermana; corner 9-3, fuorigioco 3-2; recupero: 1’ pt, 4’ st.

LUCCA

La Fermana a Lucca conquista un altro buon pareggio. Finisce 0-0 al Porta Elisa. I gialloblù hanno visibilmente cambiato registro, almeno sul piano mentale. Tanta corsa dei ragazzi di Protti che si immolano e lottano. Nelle trame offensive c’è ancora qualche problema, ma finalmente provano a colmare i limiti con il sacrificio. Le brutte notizie arrivano da Sestri Levante con i liguri che hanno conquistato una clamorosa vittoria in rimonta contro l’Ancona. Ora la squadra più vicina alla Fermana in classifica è la Spal, a +6 sui gialloblù.

Al 10’ la prima occasione della Lucchese con Magnaghi che da corner di testa la mette sotto la traversa ma Furlanetto è bravo a respingere. In attacco la Fermana prova a venirne fuori con le giocate personali, soprattutto quelle di Tilli. E infatti l’ex Monterotondo al 16’ parte dalla sua metà campo per arrivare fino in area, ma al momento del tiro viene bloccato dai due terzini avversari. Poteva passarla anche a Eleuteri solo sulla destra, ma si era fatto ingolosire dalla possibilità dell’eurogol. Dopo quell’azione iniziano a farsi vedere i gialloblù dalle parti di Chiorra, che al 21’ sul calcio d’angolo di Fontana sbaglia l’uscita e perde il pallone. Ma nessun giocatore di Protti riesce a tirare. Dieci minuti dopo ancora pericolosa la Fermana da corner: Santi di testa prova una conclusione insidiosa, blocca Chiorra. Al 35’ i toscani prendono un palo del tutto casuale con il tiro cross da terra di Tiritiello. Due minuti dopo Rizzo Pinna colpisce la traversa con una punizione magnifica.

Nella ripresa parte meglio la Lucchese, ma la Fermana si fa pericolosa con un tiro cross di Pinzi potente verso la porta. Chiorra, mentre indietreggiava, riesce a tenere il pallone prima della linea. Al 57’ bella azione di De Maria che calcia da dentro l’area, mura Gasbarro. Pochi minuti dopo è Spedalieri a respingere il tiro a giro di Rizzo Pinna. Rischio grandissimo della Fermana al 76’: Guadagni mette a sedere Furlanetto ma allarga per Yeboah e Spedalieri salva tutto. Tre minuti dopo Magnaghi salta da solo in area, ma non riesce a inquadrare la porta. La partita scivola via sul pareggio. Domenica prossima in casa della Fermana arriverà la Juve Next Gen in una sfida fondamentale per la salvezza.

Filippo Rocchi