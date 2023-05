Fermana, prima l’amministratore Poi la conferma di diesse e mister

Quella che va ad iniziare è una settimana chiamata a dire molto in ottica futura per la Fermana soprattutto in relazione alla stagione che va ad iniziare. Le notizie attese sono quelle relative alla fumata bianca in seno alla società. Al lavoro la famiglia Simoni e il direttore generale Andrea Tubaldi che in prima persona stanno tessendo la rete sottile che porterà a quella che sarà la nuova struttura societaria. In particolare da valutare anche il ruolo di amministratore visto che sono note da tempo le intenzioni dell’amministratore Vinicio Scheggia di fare un passe indietro per impegni personali. Difficile far conciliare gli impegni di lavoro e quelli familiari con quello che richiede una società di natura strettamente professionistica. Ci sarà un volto nuovo in quella casella o si tenterà in extremis di convincere Scheggia a fare un passo indietro? Il ruolo potrebbe anche andare ad un altro sei soci gialloblu presenti in organigramma. In prima linea molto attivo il direttore generale Tubaldi che proprio in una recente intervista aveva confermato come, nonostante il silenzio, la Fermana non sia ferma ma stia lavorando nel silenzio sia nel definire il budget che nel lavorare all’allargamento del portafoglio sponsor per avere maggiore risorse disponibili. Una volta definito tutto questo ci si aspetta una conferenza stampa per illustrare le intenzioni e gli obiettivi gialloblu per la prossima stagione. Di certo il silenzio societario delle ultime settimane non è molto piaciuto ai tifosi, preoccupati che qualcosa non vada o almeno non sia del tutto lineare. Il primo scoglio è quello della definizione della fidejussione e del perfezionamento dell’iscrizione. Il mese di giugno in tal senso è deciso e la data ultima sarà quella del 20 giugno prossimo. Le carte a quel giorno saranno scoperte ma l’auspicio è quello di avere un quadro ben chiaro anche prima. Successivamente ci sarà da lavorare all’aspetto tecnico e li la palla passerà al direttore sportivo che salvo cataclismi dovrebbe essere ancora Massimo Andreatini. Il suo lavoro di ricostruzione lo scorso anno è stato evidentemente proficuo e questo è un fattore oggettivo. D’altra parte i meriti di Stefano Protti sono sotto gli occhi di tutti così come il fatto che in mano al tecnico di Sant’Arcangelo ci sia il rinnovo automatico scattato grazie alla salvezza conquistata. Insomma tanti ingredienti che tutti insieme rendono questa settimana estremamente interessante soprattutto per una realtà che dl termine della stagione ha tenuto apposta un profilo basso e silenzioso per poter lavorare senza la luce dei riflettori. Ma i tifosi, che intento per fine giugno preparano una grande festa del popolo gialloblu, attendono con trepidazione e con un filo d’ansia.