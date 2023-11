Fermana sempre più in fondo: "Trend negativo da troppo tempo"

La Fermana è sempre ultima e non c’è mai neanche la sensazione che possa reagire. Dopo le vittorie di Juventus Next Gen e Vis Pesaro, ora l’avversaria più vicina ai gialloblù torna a essere il Sestri Levante, a +5 dalla squadra di Protti. Gli stessi liguri che in casa hanno dato una lezione alla Fermana vincendo 3-0. Ma una lezione non di tattica, una vittoria non ottenuta per valori assoluti superiori. Ma tre punti conquistati con grinta, voglia e orgoglio. Guarda caso gli aspetti che più mancano ai canarini. Ormai il disco è rotto dopo ogni domenica. Vedere giocatori passeggiare in mezzo al campo con la squadra all’ultimo posto è imbarazzante per tutti, per i tifosi che girano l’Italia per non lasciarla mai sola e per l’intero ambiente. Gli unici che sembrano non essere imbarazzati sono i giocatori, dato che continuano con questo modus operandi. La sconfitta di Rimini appare solo una nuova tappa della via crucis, aspettando il miracolo di Natale (e di gennaio).

Dopo la partita di sabato sera al Romeo Neri, ha parlato il mister Stefano Protti. "Abbiamo cambiato qualcosa - ha detto –, ma nonostante questo non abbiamo fatto un buon primo tempo. Anche per meriti del Rimini che ha disputato una prima frazione di gioco importante, hanno giocatori di qualità. Nella ripresa abbiamo fatto decisamente meglio e forse meritavamo qualcosa in più contro una buona squadra". L’allenatore prova a dettare le linee guida per tornare in campo al meglio dopo l’ennesima sconfitta: "Dobbiamo ripartire da quello che possiamo migliorare. Non possiamo guardare gli altri risultati se noi non facciamo mai punti. Guardiamo a noi stessi, cerchiamo di invertire questo trend che è negativo da troppo tempo, ma non è facile. Quando preparo una partita mi aspetto sempre di vincerla. Poi ci sono delle incognite in ogni gara". Il discorso poi si sposta sul suo ritorno alla Fermana dello scorso ottobre: "Quando ho accettato di tornare sapevo le difficoltà che avrei dovuto affrontare. La squadra la conoscevo e i problemi erano tanti. Sono stati cambiati parecchi interpreti che avevamo nella passata stagione. Ero già pronto a un’annata in salita. Ogni settimana si lavora per migliorare cercando di fare le cose nel modo più proficuo. Delle volte ci riesce, delle volte no. Quando le cose non vanno bene non c’è mai neanche un pizzico di fortuna, e magari con quello potevamo portare a casa tranquillamente un pareggio".

Il prossimo impegno dei gialloblù sarà contro la Torres dell’ex Fischnaller: gara casalinga in programma per domenica 3 dicembre alle ore 14.

Filippo Rocchi