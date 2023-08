Fermana tra ristrutturazione societaria, mercato e Fermo: Nori è un caso

La vittoria della Fermana contro il Chiesanuova nell’amichevole di sabato sembra essere arrivata quando più serviva. Poche ore prima della partita era filtrata la notizia dell’addio del consulente finanziario dei gialloblù Carlo Nori.

Presentato meno di un mese fa, il presidente dell’Area Consulting di ValorImpresa Group era stato il principale incaricato della ristrutturazione societaria. La Fermana ha poi pubblicato un comunicato dove non smentiva la notizia, ma assicurava di portare comunque avanti questo processo.

Ed effettivamente il club lo sta facendo senza però chiudere la collaborazione con Nori. Il club si sta confrontando con diversi consulenti e tra questi rimane anche lui, fermo restando che ora i rapporti non sono ottimali come sembravano al momento del suo arrivo.

Aveva fatto discutere anche l’assenza del figlio, Tommaso Nori. L’attaccante ex Latina era stato il primo arrivo ufficiale (anche prima del ritorno di Misuraca) e ha lavorato con la Fermana fin dal primo giorno di raduno. Utilizzato anche nelle amichevoli a Sefro, una volta tornato dal ritiro se ne è andato da Fermo senza neanche partecipare alla seduta pomeridiana al Pelloni nel giorno del ritorno. Stando a quanto trapela dal club, Nori ha lasciato la squadra solo perché non rientra nei piani tecnici.

Venendo al mercato, l’amichevole contro il Chiesanuova ha dato parecchie indicazioni. Più che in campo fuori. Infatti, a seguire la squadra da bordocampo c’era Giacomo Tulli, in prova con i gialloblù fin dall’inizio della preparazione (che ha dato forfait per un affaticamento, ndr). La volontà del club è sempre quella di tesserarlo, ma rimane il nodo ingaggio. La settimana appena iniziata può essere quella decisiva per chiudere l’operazione. Tutto ciò sperando che posso sbloccarsi il mercato degli over, situazione che sta tenendo in stand-by anche Nicola Borghetto.

Il portiere, che ha già trovato da tempo l’accordo con il club per il ritorno, si allena con la squadra già da Sefro e anche lui era a bordocampo nell’amichevole contro il Chiesanuova. Manca solo l’ufficialità che arriverà solo quando ci sarà lo spazio per tesserarlo.

Se sul lato della campagna abbonamenti ancora non è dato sapere nulla, almeno i kit ufficiali per la prossima stagione stanno per arrivare. Finora la squadra si è allenata e ha giocato le amichevoli con le maglie dello scorso anno, ma entro il 25 agosto arriveranno quelle nuove. Il disegno è già stato fatto e lo sponsor tecnico sarà sempre Macron.

