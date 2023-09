FERMO: Fermana, quattro sberle che fanno malissimo. Protti invocato, ma Bruniera regge

Un poker subìto in casa non si vedeva dall’ultima partita al Recchioni dello scorso anno contro il Pontedera. Ma in quel caso la salvezza era stata raggiunta e sull’obiettivo playoff c’era la diatriba interna. Ora la sconfitta casalinga contro il Cesena fa molto male alla Fermana. Specialmente perché la squadra arrivava da un’altra debacle contro la Recanatese. Le facce dei giocatori di sabato sera sono autoesplicative: sconsolati, come giusto che sia dopo un risultato del genere, ma soprattutto spente. Fare un’analisi tattica dopo una prestazione come questa è praticamente impossibile. Ciò costringe a passare subito ai discorsi per eventuali cambi nell’immediato futuro. Mister Bruniera al momento non è a rischio esonero, neanche vicino, ma la posizione non è solida come prima di sabato. La Fermana è alle porte dei playout, ma non dipende tanto dalla classifica dato che siamo solo alla quinta giornata. È più un discorso di controllo della squadra e dell’ambiente.

E ancora una volta Pesaro potrebbe fare da crocevia, come nello scorso anno: la panchina di Protti traballava ma il gol del pareggio di Bunino al 90’ lo ha salvato. Da lì è iniziata un’altra stagione. In caso di addio di Bruniera, l’opzione più plausibile, solo per questioni contrattuali, è quella del ritorno di Stefano Protti, tanto invocato sui social dai tifosi che hanno ancora negli occhi la bella stagione dello scorso anno. Su questo punto bisogna fare chiarezza: il romagnolo è ancora stipendiato dalla Fermana dopo che in estate è stato sollevato dall’incarico insieme al ds Andreatini. I rapporti con i dirigenti attuali si sono logorati. Però, se dovesse arrivargli la proposta di tornare e la rifiutasse, dovrebbe rescindere il contratto. Al momento l’opzione più papabile è che non gli venga neanche fatta l’offerta, visto come si sono lasciati. Ma una strategia a livello finanziario per avere più budget a disposizione, qualora si volesse cambiare, potrebbe portare alle dimissioni di Bruniera a costo zero e al rifiuto di Protti. A questo punto il club avrebbe soldi per andare alla ricerca di un eventuale nuovo allenatore. Ma queste ora come ora sono solo ipotesi: Bruniera ha diretto la seduta d’allenamento di ieri pensando già al derby, mentre per oggi è stato concesso il giorno di riposo.

L’allenatore nel post partita aveva parlato così: "Brutta serata, la partita è durata molto poco. Sapevamo di affrontare una squadra forte ma non eravamo pronti a iniziarla così in salita. Il gol all’inizio è stato pesante e ci siamo ritrovati una montagna insormontabile da scalare. Abbiamo provato a sprazzi a recuperare ma abbiamo sofferto le pene dell’inferno in difesa. Sembrava che andassero al doppio. Hanno asfaltato sia noi che l’Ancona, sono in un ottimo momento di salute. Ma non è assolutamente un alibi per giustificare. I ragazzi hanno speso tutto ma dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista".

Filippo Rocchi