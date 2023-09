"Fermo: "Non abbiamo onorato la maglia" - Giandonato"

Dopo il poker subito contro il Cesena, capitan Giandonato era intervenuto ai microfoni del club: "Non abbiamo onorato la maglia che indossiamo. Dobbiamo rimboccarci le maniche e ricominciare a lavorare con ancora più cattiveria. Dobbiamo metterci qualcosa in più". Il centrocampista ha poi analizzato i motivi della sconfitta: "L’avevamo preparata in un certo modo, volevamo aspettare per ripartire ma il gol all’inizio ha cambiato totalmente il piano gara. Abbiamo fatto difficoltà a proporre qualcosa di importante davanti. Dobbiamo smaltire il prima possibile la delusione e analizzare gli errori e minimizzarli. Dobbiamo lavorare sui nostri punti di forza e cercare di prendere punti dalla prossima partita".