Fernando Tissone firma per la Sangiustese

L’esperto Fernando Damian Tissone, classe 1986 ed ex Sampdoria, Atalanta e Udinese, è un giocatore della Sangiustese. Ieri il calciatore, che vanta 162 presenze nel massimo campionato italiano, ha sostenuto il primo allenamento nella formazione rossoblù dove andrà a prendere il posto del fratello Cristian che si è infortunato e che adesso si sottoporrà alla risonanza per capire con esattezza la gravità dell’incidente. Nel finale di stagione la Sangiustese, che ha 33 punti, potrà contare sul neo rossoblù nella partita di domenica a Castelfidardo, il 16 aprile in casa contro la Jesina e nell’ultima di campionato a Chiesanuova.