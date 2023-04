Ferrante un leone, Fallani super Quanta vivacità Senigagliesi

Fallani 7: il tiro di Kabashi è angolato, difficile fare meglio. Nel secondo tempo si prende la scena, respingendo tutto quello che gli passa davanti.

Marafini 6,5: si dedica alla fase difensiva e il dirimpettaio Lanini in effetti si vede poco ed esce dopo un tempo. Decisivo quando respinge su Rosafio sul finire della contesa.

Ferrante 7: un bel salvataggio a porta sguarnita e parecchi palloni disinnescati. Non si scompone sul forcing granata.

Vona 6,5: ritrova la maglia da titolare dopo due panchine e la giusta sicurezza con il passare dei minuti.

Ferretti 5,5: Varela e Fiamozzi sulla fascia di competenza lo costringono all’affanno. Gara complicata (26’ st Yabre 6: entra bene nel contesto).

Guadagni 5,5: entra nell’undici dopo la rete al Montevarchi. Qualche spunto interessante, come quando costringe al giallo Rozzio, ma senza continuità (1’ st Giampaolo 5,5: patisce la ripresa difensiva di squadra, non trovando la pericolosità).

Morrone 6,5: rischia tanto sul potenziale rigore su Guiebre poco prima del pareggio. In mediana tiene testa a Cigarini e Kabashi, mica due qualunque (33’ st Foresta s.v.).

Alfieri 7,5: geometrie interessanti, autorità e corsa a centrocampo. Che prodezza il tiro dell’1-1 (33’ st Raparo s.v.: subito un giallo nel sofferto finale).

Senigagliesi 6,5: inizia a sinistra, poi cambia lato e mette diversi palloni interessanti. Il più vivace, prima di eclissarsi un po’ nel secondo tempo (26’ st Stampete 6: forza fresca).

Carpani 5,5: parte accanto a Sbaffo per poi arretrare in fascia mancina dopo lo svantaggio. Stavolta non riesce a lasciare il segno. La cosa migliore in area amica, quando toglie dalla testa di Varela una conclusione a due passi da Fallani.

Sbaffo 6: che classe quando arretra a giocare palloni. Un sinistro rasoterra a lato. Storie tese con Luciani.

m. g.