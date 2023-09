Festa Civitanovese: Gol all'ultimo Respiro a Civitanova

CIVITANOVESE

1

CHIESANUOVA

0

CIVITANOVESE (4-4-2): Cannella; Pasqualini, Ballanti, Passalacqua, Cosignani; Bagnolo (25’st Ercoli), Visciano, Domizi, Strupsceki (32’st Mangiacapre); Brunet, Paolucci (15’st Ruggeri). A disp. Testa, De Vito, Ciottilli, Bekjiri, Giordani, Falkenstein. All. Alfonsi.

CHIESANUOVA (4-2-3-1): Fatone; Molinari (13’st Giaconi), Canavessio, Dutto, Iommi; Crescenzi, Morettini; A. Pasqui (22’st Defendi-49’st Rapaccini), Sbarbati, Mongiello (43’st Monteneri); F. Carnevali (35’st Bonifazi). A disp. G. Carnevali, L. Pasqui, Corvaro, Trabelsi. All. Mobili.

Arbitro: Pasqualini di Macerata.

Reti: 52’st aut. Dutto.

Note: spettatori 500 circa, espulso Iommi a 41’st, ammoniti Iommi, Molinari, Canavessio, Visciano. Angoli 1-4, recuperi 0’pt e 7’st.

All’ultimo respiro la Civitanovese passa in casa contro un Chiesanuova rimasto in dieci a causa dell’espulsione di Iommi. Fatale, per i biancorossi, l’autorete di Dutto, quando la partita proseguiva oltre i quattro minuti di recupero inizialmente concessi, a causa di alcune interruzioni. In avvio, locali senza Spagna, Lanari, Garcia e Becker ed il portiere Testa in panchina, ospiti privi di Ferroni e Badiali. Gara equilibrata, nel primo tempo il Chiesanuova vicino al gol in due occasioni: primo con la traversa-riga di A. Pasqui (10’), bravo ad approfittare dell’errore di Cosignani, poi con Carnevali che si fa deviare la conclusione dall’attento Cannella. La ripresa si apre con un’altra traversa biancorossa, stavolta é Dutto a colpirla con un’inzuccata (6’), dopodiché il team di Alfonsi si spinge in avanti. Un tentativo di Bagnolo (16’) e un’occasione sciupata da Passalacqua (40’), che nell’area piccola centra Fatone, impensieriscono Mongiello e compagni. A causa di un fallo su Ercoli, il Chiesanuova perde Iommi per doppia ammonizione, e nel recupero anche il subentrato Defendi per infortunio. L’emozione arriva nell’extratime. Pasqualini scodella in mezzo, Dutto, nel respingere, infila accidentalmente la sfera nella propria porta.

Francesco Rossetti