Festeggia il presidente Bonvecchi: "Dimostrato di essere un gruppo"

Come per un segno del destino, nella città della carta è stata scritta la storia. Domenica a Fabriano il Chiesanuova non solo ha vinto 0-2, ma ha festeggiato con un turno d’anticipo un obiettivo bellissimo come la permanenza in Eccellenza al suo primo anno nella categoria. A fine marzo la decisione di interrompere il rapporto con Mazzaferro, secondo allenatore dopo Giacometti, e soprattutto quella di affidarsi all’autogestione, sembrava un rischio e molti avevano preso poco sul serio la scelta. Adesso a ridere e di gusto è il presidente Luciano Bonvecchi (nella foto). Sinceramente si aspettava di festeggiare domenica? "No, perché non credevo si potessero incasellare tutti i vari risultati, inoltre temevo la nostra partita perché il Fabriano Cerreto aveva più bisogno di punti di noi. Invece abbiamo fatto la partita perfetta". Perfetta si è rivelata anche la mossa dell’autogestione, i giocatori sono stati messi di fronte alle loro responsabilità ed hanno risposto alla grande dimostrando molto attaccamento a questi colori. "Premesso che con soli tre incontri rimasti sarebbe stato difficile trovare un mister, ora posso dire che abbiamo anche voluto che passasse questo messaggio. Cioè l’idea è stata quella di far vedere alla squadra che eravamo obbligati ad agire così, volevo che cambiasse qualcosa perché diverse sconfitte erano maturate non perché inferiori all’avversario, ma per colpa nostra. Avevano sempre detto di essere uniti e ora dovevano dimostrarlo. Me lo hanno fatto e ho avuto la miglior risposta possibile". Se questa salvezza non è bella quanto l’ascesa dello scorso 26 giugno, di sicuro è impresa più difficile visti anche i problemi legati al non utilizzo del "Sandro Ultimi" per tutto il ritorno. E’ d’accordo? "Sì, perché ai problemi che può incontrare una matricola si è aggiunta la mancanza del terreno di gioco. Non solo la domenica ma anche durante la settimana, costringendoci a fare allenamenti ovunque. La gioia adesso è forse maggiore, anche perché sappiamo bene che se poi retrocedi non è facile risalire subito. I risultati si ottengono con programmazione e negli anni".

Andrea Scoppa