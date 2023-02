Festeggiato Scotini per le cento presenze

È stato commesso un mezzo passo falso dal Matelica perché non può essere soddisfacente il pareggio casalingo contro la Cluentina per una squadra che ha i mezzi per ambire a un ruolo da protagonista. Nelle ultime cinque gare la formazione di Ciattaglia ha pareggiato in quattro occasioni e vinto una sola volta, manca il successo indispensabile per allungare il passo in un campionato in cui c’è tanto equilibrio. Tra l’altro il Matelica è la formazione ad avere il minor numero di vittorie (6) tra le prime otto in classifica, oltretutto alcune realtà hanno disputato un minore numero di gare. Il capitano Jacopo Scotini ha superato il traguardo delle 100 presenze, la presidentessa Sabrina Orlandi gli ha consegnato una maglia con il suo nome e il numero di presenze in biancorosso.