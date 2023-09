Filottrano-Ancona: due traverse, zero gol. La Labor acciuffa la Falconarese

FILOTTRANESE

0

STAFFOLO

0

FILOTTRANESE: Strappini, Fiordoliva (45’ st Dignani), Perna, Cartechini (29’ st Capomagi), Gasparini, Iannaci, Tarabelli (38’ st Nicoletti Pini), Corneli, Storani, Maccioni, Grassi (41’ st Lorenzini). All. Strappini

STAFFOLO: Verdolini, Stronati, Belet (31’ st Moschi), Massei, Fuoco, Coltorti, Storoni (45’ st Monaco), Morico, Giorgetti, Faris (41’ st Cardella), Piersanti (47’ st Paesani). All. Pasquini

Arbitro: Di Rago di Macerata

FILOTTRANO

La Filottranese non va oltre il pareggio all’esordio in campionato. Finisce senza reti la sfida del San Giobbe con i biancorossi che non riescono a perforare uno Staffolo ben organizzato e agguerrito. Filottranese pericolosa nel finale del primo tempo con Tarabelli che colpisce la traversa. Nella ripresa sono maggiori le occasioni da gol per i biancorossi, prevalentemente da palle inattive, calciate quasi sempre da Gasparini. Al 33’ la Filottranese colpisce ancora la traversa, stavolta con Perna. Poco dopo lo Staffolo resta in 10, per l’espulsione di Fuoco, per doppia ammonizione.