"Final four, grande visibilità per tutta la città"

"È la prima volta che assegniamo all’esterno l’organizzazione della Coppa Italia di A3, disputarla qui è un attestato di stima verso la città e la società Pallavolo Macerata che ha tutto per un futuro roseo". Così Massimo Righi, presidente della Federvolley, spiega nella conferenza stampa tenutasi nella sala Cesanelli la decisione di affidare al club del capoluogo l’organizzazione della manifestazione nel fine settimana. "È un appuntamento – assicura – dall’alto livello tecnico in quanto, attraverso studi che abbiamo condotto, questo torneo si posiziona in decima posizione a livello mondiale". Insomma, lo spettacolo è garantito tra Farmitalia Catania, Abba Pineto, Maury’s Com Cavi Tuscania e Med Store Tunit Macerata. "La grande pallavolo – assicura il sindaco Sandro Parcaroli – torna in città e vorrei vedere il palas finalmente pieno nello spirito dello sport più vero, applaudendo tutti i protagonisti. Il volley è presente a Macerata con tante realtà, in passato con la Lube che rimane sempre una società del territorio". Gianluca Tittarelli, presidente della Pallavolo Macerata ora griffata Med Store Tunit, ricorda i passi fatti dal club. "È un percorso iniziato quasi 40 anni fa – dice – caratterizzato da sacrifici e impegno, siamo orgogliosi di avere portato a Macerata la Final four. Non solo spettacolo in campo, si tratta di una manifestazione che riempirà gli alberghi, i locali e in città si respirerà aria per un grande appuntamento pallavolistico. Saremo anche protagonisti sul campo con la squadra e per i ragazzi è importante giocarsi il trofeo davanti al proprio pubblico. Mi unisco all’invito del sindaco, vi aspettiamo al Banca Macerata Forum".

L’assessore Riccardo Sacchi sottolinea i benefici del weekend. "Due giorni – dice – che daranno visibilità alla città attraverso uno degli eventi più rappresentativi". Francesco Gabrielli, gm della Pallavolo Macerata, ha ringraziato chi ha creduto nel progetto permettendone la realizzazione; Mauro Giustozzi, dg dell’ateneo di Macerata, ha sottolineato che grazie alla passione dei dirigenti si è portati a casa un risultato così significativo e che l’università è vicina a questa realtà.

Sono disponibili i biglietti per assistere alle gare di sabato e domenica, solo sul sito www.liveticket.it, dove si potrà scegliere tra due formule: il biglietto giornaliero, valido per la giornata di sabato o per domenica; l’abbonamento, che permette di vedere le gare di entrambe le giornate. Il prezzo dell’abbonamento per assistere alla due giorni di gare è di 30 euro tribuna centrale; di 25 euro gradinata numerata. I tesserati Fipav possono beneficiare di un abbonamento al prezzo ridotto di 20 euro gradinata numerata. Il biglietto giornaliero per le gare di sabato o domenica è di 20 euro il Settore Nero e di 15 euro per la gradinata numerata.

Lorenzo Monachesi