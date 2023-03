Finale in programma sabato 20 maggio al Pala Alpitour di Torino

Si terrà sabato 20 maggio la finale della Champions League 2023, anzi delle Volley Super Finals perché come avviene dal 2019 (Berlino e trionfo Lube in finale sullo Zenit Kazan), verranno unite la partita maschile e quella femminile. La vera notizia è che si terranno a Torino, sarà infatti il Pala Alpitour la sede. Nella città della Mole Antonelliana si sfideranno dunque le migliori quattro formazioni d’Europa e l’impianto tornerà ad essere epicentro della pallavolo a distanza di 5 anni, nel 2018 aveva ospitato la Final Six dei Campionati del Mondo Maschili vinti dalla Polonia. Sarà inoltre un bis ravvicinato per il nostro Paese, va ricordato che nel 2021 le Super Finals vennero fatte a Verona quando tutto il mondo era ancora alle prese con la pandemia del coronavirus. Come da tradizione – e perseguendo la completa parità di genere – le due partite si disputeranno lo stesso giorno e nello stesso impianto con le formazioni vincitrici che si aggiudicheranno 500.000 euro ciascuna per un montepremi totale di 1, 5 milioni di euro. Intanto Rai Sport ha reso nota la programmazione per le prime due gare dei quarti di finale playoff Scudetto (quest’anno più lunghi, si può arrivare a 5 sfide, equiparati dunque a semifinale e finale) che scattano nel fine settimana. Gara1 si giocherà tra sabato e domenica, mentre tutti i match di Gara2 alle 20.30 di mercoledì. La tv di Stato seguirà in diretta sabato alle 18 l’anticipo, il primo atto della serie tra i vice campioni d’Italia della Sir Safety Susa Perugia e l’Allianz Milano, Il giorno dopo saranno proprio qui all’Eurosuole Forum per Cucine Lube Civitanova-WithU Verona sempre alle 18. Mercoledì sera invece Rai Sport trasmetterà Vero Volley Monza-Itas Trentino.

Andrea Scoppa