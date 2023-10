Finale travolgente a Fabriano: Ristopro vince 79-66

Ristopro Fabriano

79

C.J. Taranto

66

Fabriano: Centanni 15, Stanic 18, Gnecchi 7, Rapini, Bedin 8, Romagnoli, Bandini 6, Rapetti, Carsetti ne, Negri 2 Granic 19, Giombini 4. All. Grandi

C.J. Taranto: Montanaro, Valentini, Casanova 11, Conte 4, Fresino 3, Ragagnin 1, Lusvarghi 6, Thioune 14, Reggiani 20, Kovachev, Ambrosin 7. All. Cottignoli

Arbitri: Mattia Foschini di Russi (RA) e Chiara Bettini di Faenza (RA) Note: Parziali: 15-21, 32-38, 53-48, 79-66. Spettatori 700

La Ristopro soffre per 25’ poi, dopo aver chiuso il terzo quarto avanti di 5, nell’ultimo periodo aumenta il vantaggio fino a raggiungere il +13 (79-66) al 40’. Una gara da due volti, primo tempo a favore degli ospiti con Fabriano che sbaglia troppo poi, dopo il riposo, migliora la sua percentuale al tiro, ingrana la quarta e con un finale incredibile con il trio Centanni (15)-Granic(19 e 14 rimbalzi)-Stanic (18 e 6 rimbalzi) vince e convince. Primo quarto molto equilibrato con troppi errori da entrambe le squadre, poi gli ospiti riescono a prendere un certo margine fino a raggiungere il +6 al 7’ con la coppia Fresino-Lusvarghi. Nel finale Fabriano prova a rientrare con Granic e Negri, Taranto resiste agli assalti dei locali e chiude al 10’ avanti di 6 (15-21). Nel secondo parziale al 12’ Fabriano è a +1 (22-21). Si sbaglia molto sotto canestro, la gara è in perfetto equilibrio 25-25 al 15’. Taranto approfitta dell’empasse dei locali, allunga a +5 (25-30) al 17’. Fabriano torna -1 (31-32), ma nel finale i ragazzi di Cottignoli pescano due triple che fissa il risultato del primo tempo sul 32-38. Nel terzo quarto Fabriano nonostante tiri con il 26% al 25’ torna a -1 (41-42). Nel finale Stanic realizza 7 punti e chiudeun magnifico terzo quarto sul +5 (53-48). L’ultimo periodo si apre con Fabriano che dopo il -1 (53-52) firmato dall’ex Thioune sale in cattedra con Centanni, Giombini e Gnecchi raggiunge il +9 (64-55) al 33’. Fabriano dopo aver raggiunto il +12 al 28’ mantiene il vantaggio fissando il risultato sul 79-66.

Angelo Campioni