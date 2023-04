Finalmente Vis: capolavoro Aucelli Tre punti per sentirsi più tranquilli

VIS

1

CARRARESE

0

VIS (3-4-1-2): Farroni; Rossoni, Gavazzi, Bakayoko; Ghazoini (10’ st Coppola), Valdifiori, Astrologo, Zoia; Aucelli; Fedato (44’ st Gerardi, 53’ st Sanogo), Pucciarelli. All. Banchieri. A disp. Campani, Ngom, Nina, Borsoi, Garau, Parodi, Gega.

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti, Marino (1’ st Coccia), Imperiale; Grassini (34’ st Frey), Palmieri (13’ st Cerretelli), Schiavi (34’ st Castigliani), Bozhanaj, Cicconi; Capello, Energe (10’ st Bernardotto). All. Dal Canto. A disp. Gatti, Satalino, Folino, D’Ambrosio, Pinto, Mercati.

Arbitro: Ubaldi di Roma 1.

Rete: 21’ pt Aucelli.

Note – Pomeriggio mite, spettatori 1.091 (una settantina ospiti), incasso 6.993 euro (4.393 rateo dei 598 abbonati); ammoniti Fedato, Ghazoini, Zoia, Aucelli, Cerretelli, Gavazzi; angoli 3-2; recupero 1’ + 6’.

Cinque passaggi di prima sulla verticale. Il gol più bello arriva alla fine della stagione regolare. E con esso la prima vittoria contro un avversario di fascia alta. Meritata, lucidamente voluta. Se la Vis è questa, il playout fa ben sperare. Pesaro ci arriva dalla migliore posizione. Obiettivo minimo era il quart’ultimo posto, invece si siede un gradino sopra, lasciandosi l’Alessandria alle spalle. Questo vuol dire affrontare nel doppio confronto l’Imolese, con una chance ulteriore: quella di vedere il + 5 attuale sui romagnoli diventare almeno + 9 a seguito delle ulteriori penalizzazioni in arrivo, così da salvarsi direttamente. Vedremo.

Il campo intanto ha detto che la squadra di Banchieri è viva come non mai (due vittorie in tre gare per il tecnico torinese), ben disposta, lucida nelle due fasi, aggressiva in ogni zona. Segno di spaziature e tempi corretti. Il primo tempo ipoteca la vittoria. La Vis va subito tre volte in fuorigioco, ma alla quarta passa: una rimessa laterale si trasforma in una rete di passaggi micidiali (Ghazoini-Valdifiori-Pucciarelli-Valdifiori-Pucciarelli) fino a liberare davanti alla porta Aucelli, il cui pallonetto non dà scampo a Breza. Secondo centro stagionale per il ragazzo del Sassuolo, voluto trequartista da Banchieri. Il centrocampista di inserimento, altra rarità di stagione. La Vis va vicina al raddoppio con Bakayoko, anticipato all’ultimo sulla palla scodellata da Astrologo, e con Fedato (incornata a lato), chiudendo la frazione senza rischi.

La ripresa è più sofferta, quando i marmiferi decidono di spingere. Ma non c’è gran lavoro per Farroni. Le palle gol arrivano sulle verticali profonde: con Bozhanaj liberato da un mancato allineamento della difesa biancorossa; e con Bernardotto che anticipa Gavazzi in velocità. In entrambi i casi conclusioni alte. Come altri tentativi di Bozhanaj e Capello, bomber nella morsa dei centrali vissini. Sull’altro fronte Breza rischia la frittatona quando liscia un retropassaggio di Imperiale, salvandosi in extremis.

La Vis gestisce bene anche le ammonizioni e chiude senza squalifiche, sperando di riavere Di Paola per il playout. Da valutare l’infortunio di Gerardi, rimasto in campo pochi minuti. Per i marmiferi, mai vittoriosi a Pesaro, sconfitta indolore: il quarto posto è salvo.