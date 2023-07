Fioretto, arriva un altro oro per Alice Volpi "È stata una finale davvero emozionante"

Le azzurre del fioretto conquistano il titolo mondiale battendo la Francia per 45 a 39. Un’altra entusiasmante giornata per il Fioretto azzurro ai campionati del mondo di Milano 2023 con la squadra femminile che conquista il massimo titolo dopo una tiratissima finale contro le atlete transalpine. In pedana nella spettacolare cornice dell’Allianz MiCo il ‘collaudato’ quartetto del ct Stefano Cerioni con Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, ha infatti confermato il titolo di Campione del mondo, dopo quello ottenuto a Il Cairo nel 2022. Per la fiorettista senese delle Fiamme Oro, che si allena presso il Club Scherma di Jesi, questa è la seconda medaglia d’oro dell’edizione meneghina, dopo lo splendido risultato nella prova individuale.

Un percorso esaltante, quello della rappresentativa italiana femminile, che ha visto le nostre ragazze prevalere sulla Romania, agli ottavi, con un risultato netto di 45-18. Dopo aver agevolmente superato i quarti di finale contro la Germania per 45 a 23, è stata la volta del Giappone superato in semifinale per 45-30. Finale combattutissima, con alti e bassi del nostro dream team, che ha comunque dato prova di carattere imponendosi sulla Francia per 45 a 39.

"A Milano, tra i 3000 spettatori che hanno sostenuto le nostre bravissime fiorettiste,

eravamo presenti anche Massimo Chiaramonti e io in rappresentanza del consiglio

direttivo – sono le parole del presidente del club Scherma Jesi Maurizio Dellabella -. Devo

dire che, in particolare, la finale contro la Francia è stata un’esperienza davvero

emozionante, che ci ha tenuto col fiato sospeso fino agli ultimi assalti della gara. Ancora una

volta non posso che esprimere la grande soddisfazione mia, di tutto il club e del nostro main

sponsor Intesa Sanpaolo, per il risultato di Alice che ormai da anni si allena con la nostra

squadra. Torno volentieri a congratularmi con il ct Stefano Cerioni, con la preparatrice

atletica Annalisa Coltorti, con Giovanna Trillini e con tutto lo staff tecnico che ha permesso

questo eccezionale risultato per la scherma italiana e un po’ anche per quella jesina.

Ovviamente un plauso grande va anche alla squadra di Spada maschile che oggi ha ottenuto

uno storico titolo mondiale".