Fiori nello staff tecnico del vivaio

Il nuovo tecnico Federico Fiori andrà ad affiancare la squadra di allenatori e allenatrici del settore giovanile della Pallavolo Macerata. Per Fiori si tratta di un ritorno nella società dove il pallavolista ha giocato come centrale. "Ringrazio – dice Fiori – il general manager Francesco Gabrielli e il direttore sportivo Riccardo Modica per l’opportunità. Dopo il Covid volevo rientrare nella pallavolo e la società mi ha chiesto se potevo dare un aiuto ai ragazzi della Volley Academy. Farò riferimento a Giovanni Polidori e mi renderò disponibile ovunque serva il mio supporto". Per il tecnico farà parte di un ambiente che conosce. "È bello vedere quanto la Pallavolo Macerata sia cresciuta in modo esponenziale negli anni sia sul piano dirigenziale sia su quello strutturale. È diventata più che mai una realtà solida che permette di esprimere una pallavolo ad alti livelli, ha fatto passi da gigante pensando che è nata come Montalbano, una realtà di quartiere. Cercherò quindi di fornire il mio supporto per aiutare la società nella sua crescita".