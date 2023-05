Fiorini chiude il campionato a testa alta

Si conclude con il sesto posto in classifica e con 38 punti il campionato di serie A 2022-2023 della Fiorini Pesaro Rugby. L’ultima partita della stagione va al Civitavecchia Rugby per 31-11. Una Fiorini, già salva, si è presentata decimata da assenze e infortuni contro un Civitavecchia ancora in cerca di punti salvezza. Sono stati i laziali ad aggiudicarsi la vittoria, ma i kiwi giallorossi non si sono arresi facilmente. Chiudendo l’anno a testa alta. A sbloccare il punteggio sono stati i pesaresi che con un calcio di punizione di Stura si sono portati sullo 0-3. Civitavecchia si rifà rapidamente segnando 2 mete e 2 calci e chiudendo il primo tempo sul 18-3. La Fiorini inizia il secondo tempo in attacco e accorcia le distanze grazie alla meta di Tontini (18-8). I kiwi restano in partita e con un calcio su portano sul 18-11. Poi è Civitavecchia a fare la partita, infortuni e stanchezza incidono sui kiwi giallorossi e Civitavecchia ne approfitta segnando ancora 2 calci e una meta che chiudono il match 31-11.

"Siamo stati in partita fino a metà del secondo tempo – il commento a fine match del tecnico giallorosso Paolo Panzieri –. La stanchezza si è fatta sentire e abbiamo un po’ mollato. Abbiamo diversi giocatori infortunati o in fase di ripresa. Oggi a completare la rosa abbiamo chiamato anche Marco Sanchioni, che questa stagione è sempre stato in forza alla cadetta. Devo ringraziare i ragazzi per aver lottato fino alla fine di questo campionato. I ragazzi ci hanno messo l’impegno, ma gli avversari avevano più motivazioni. Non potevo chiedere di più".

b.t.