Fiorini rimaneggiata, Napoli ne approfitta e porta a casa 4 punti

Nell’ultima partita di stagione al Toti Patrignani una Fiorini Pesaro Rugby, già salva, non riesce a trovare la vittoria contro un Napoli ancora in lotta per uscire dalla zona a rischio. Il match termina 8-23 a favore degli ospiti. I kiwi giallorossi soffrono la fisicità dei partenopei e faticano a concretizzare le occasioni. La squadra pesarese schiera, ancora una volta, una formazione giovane e rimaneggiata a causa degli infortuni.

Al 35’ Joubert recupera la palla da una touche nei 22 mt napoletani, scarica su Tontini che sblocca il punteggio (5-0). Un cartellino giallo a Dal Pozzo lascia i locali in inferiorità. Gli ospiti ne approfittano e si portano in vantaggio (5-7). Pesaro apre il secondo tempo in attacco (8-7). Napoli si porta in meta (8-17). La Fiorini prova a attaccare ma non riesce. Fallo giallorosso, calcio piazzato per i partenopei che portano a casa i 4 punti.