Firenze comunica che non sarà in campo All’Halley Matelica la vittoria a tavolino

Salta la partita che la Halley Matelica avrebbe dovuto disputare domenica contro Firenze in quanto la società toscana ha comunicato di rinunciare a giocare la gara. Ciò significa che la vittoria sarà attribuita a tavolino a favore dei matelicesi. Il regolamento, in materia di rinuncia preventiva a una gara, prevede la sanzione della sconfitta per 0-20 e di un punto di penalizzazione alla squadra rinunciataria. La Halley dopo il primo successo in B sul campo dei Tigers Romagna, salirà a quota 4 punti in classifica e tornerà a giocare il 15 gennaio alle 18 sul parquet del Fiorenzuola per l’ultima giornata del girone di andata.