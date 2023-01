Firenze smobilita, la Halley cerca il primo hurrà in casa

La Halley Matelica, dopo essere riuscita a sbloccarsi proprio nel recupero contro la Tigers Romagna (giocato prima del riposo natalizio), è pronta a tornare in campo per aprire il 2023 e il girone di ritorno come se iniziasse una nuova stagione, quella del riscatto. Domenica i ragazzi di coach Trullo saranno impegnati in casa, al palas di Castelraimondo (ore 18), contro la Pallacanestro Firenze, che con 16 punti viaggia nella parte medio-alta della classifica. Il club fiorentino è in forte difficoltà economica, ha ceduto tre giocatori durante la pausa ed è in forse addirittura la prosecuzione regolare del suo cammino in serie B. La partita di domenica, al momento, è confermata. E quindi per tenere alto il livello di preparazione la Halley ha disputato un’amichevole interna con il Campetto Basket Ancona, fra Natale e Capodanno, e domani scalderà di nuovo i “motori” restituendo la visita ai biancoverdi dorici per un secondo test di rodaggio. Nel mirino della Halley c’è ovviamente il primo successo stagionale casalingo. A livello di mercato, per ora, non ci sono notizie ufficiali. Vedremo se la società troverà giocatori in grado di alzare il tasso tecnico e di esperienza del gruppo.