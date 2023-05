Fischio al femminile: arbitra Ilaria Vagni

Il secondo atto della serie di finale del campionato di pallavolo maschile sarà a suo modo speciale a prescindere dal risultato. Per la prima volta infatti il primo arbitro sarà un fischietto donna. Il traguardo verrà raggiunto stasera all’Eurosuole Forum da Ilaria Vagni, classe 1970 e dipendente all’Università di Perugia. Da tempo è considerata uno dei migliori arbitri del movimento, spessissimo è stata selezionata per le gare della Lube e vantava già la direzione delle sfide decisive per il tricolore al femminile. Non aveva mai avuto però il piacere di esserci in finale con gli uomini, anche perché impossibilitata dalla Sir. Essendo della sezione di Perugia infatti era stata scartata nelle ultime quattro edizioni delle finali Scudetto, sempre con gli umbri protagonisti sul taraflex. Quest’anno la Vagni aveva iniziato a dirigere anche le gare di Champions League e come premio, visti gli eccellenti riscontri dei Referees Coach, la Commissione Europea l’ha designata, il prossimo 20 maggio, per la finale di Champions a Torino. "Questa prima finale scudetto maschile – ha detto la Vagni – la dedico a me stessa, per tutto il lavoro che c’è dietro, per la mia famiglia, che mi ha sempre supportato e a volte anche sopportato, per i miei colleghi, quelli veri, che mi hanno aiutato a crescere. Per chi ci ha creduto e mi ha dato una possibilità. E anche a chi non l’ha fatto, perché inconsapevolmente mi ha reso più forte". Stasera sarà affiancata da Marco Zavater e la componente rosa sarà preponderante dato che al video check siederà Azzurra Marani e segnapunti sarà Chiara D’Auria. Per i meno esperti va specificato che il primo arbitro è quello in alto, posto in piedi. E’ il responsabile del controllo della partita. Il secondo arbitro invece è responsabile delle chiamate di rete, delle sostituzioni, dei segnapunti e di altre situazioni "minori". Andrea Scoppa