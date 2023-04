Folgore Castelraimondo in festa per i 70 anni

Sono 70 le candeline che la Folgore Castelraimondo spegnerà a fine mese con due appuntamenti dedicati a tifosi, appassionati e sportivi dell’entroterra. La società calcistica di Castelraimondo, nata nel 1953, si è sempre distinta per la prima squadra che ha partecipato a tanti campionati di buon livello, quest’anno partecipa alla Prima categoria, ma anche per lo spazio dato ai giovani formando migliaia di ragazzi grazie a tecnici e dirigenti che negli anni hanno dedicato la loro vita ai colori biancoazzurri. Per celebrare i 70 anni di storia, la società organizza due appuntamenti nel mese. La prima iniziativa è per sabato 22 aprile quando alle 11 in piazza Della Repubblica sarà allestita una mostra fotografica che ripercorrerà la storia della società, l’esposizione rimarrà visitabile fino al 29 aprile. Proprio quel giorno si terrà infine un’altra iniziativa dedicata alla ricorrenza al Lanciano Forum. Dalle 18.30 musica, ospiti e sorprese per una serata aperta al pubblico che si prospetta ricca di emozioni e di ricordi.