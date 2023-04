Foresta out per un turno tra i leopardiani

La Recanatese non potrà contare su Foresta per la gara di sabato 15 in casa dell’Entella, il giocatore è stato infatti squalificato per un turno dal giudice sportivo e quindi salterà la penultima giornata di campionato. Ecco gli altri provvedimenti dopo avere esaminato i referti delle gare della 17ª giornata di ritorno del girone B di serie C. Un turno per recidività in ammonizioni a Energe e Schiavi (Carrarese), Bontà (Gubbio), Sepe (San Donato Tavarnelle), Pinna (Torres), Panelli (Rimini), Kabashi (Reggiana), Bruzzaniti (Lucchese), Quaini (Fiorenzuola), De Rose (Cesena).

Inoltre sono stati squalificati per una giornata i seguenti calciatori espulsi durante il match: De Santis (Ancona) "perché – si legge nella motivazione – al 27’ del primo tempo ha tenuto una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete"; Mondonico (Ancona) "in quanto – si legge nella motivazione – al 45’ del secondo tempo ha tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un’evidente opportunità di segnare una rete".

Il giudice ha inflitto una multa di 800 euro al Rimini "perché i suoi sostenitori – è la motivazione del provvedimento – hanno fatto esplodere al 28’ minuto del secondo tempo, un petardo di alta intensità nel recinto di gioco, precisamente sulla pista d’atletica". È stata poi inflitta una multa di 500 euro all’Imolese "per avere acceso al 47’ della ripresa – si legge nella motivazione – un fumogeno all’interno del settore ospiti, loro riservato, danneggiando un seggiolino".