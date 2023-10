Fortuna gli italiani, altrimenti era una Caporetto

McCallum 6,5 Un buon finale di gara dopo che ha visto quasi mezza partita dalla panchina. Meglio in penetrazione che nel tiro dalla distanza dove chiude con 0 su 1 e con 5 su 7 da sotto.

Bamforth 5 Completamente oscurato da Robinson nei primi dieci di gara. Lo subisce in difesa ed anche in attacco. Ha provato qualche tiro della domenica ma senza successo ed esce anche per 5 falli nel più bello della danze. Chiude con 2 su 4 da sotto e 2 su 5 da fuori con due palle perse.

Bluiett 4 In campo 26 minuti – che non sono pochi – e porta a casa solo 4 punti. L’unica cosa di buono che ha fatto uno scarico su un taglio. Chiude con 1 su 1 da sotto e 0 su 3 da fuori. E pensare che nella prima uscita di campionato aveva dato l’impressione di essere un Larry Bird di colore.

Visconti 7 Non tanto per i canestri segnati quanto per il lavoro fatto in difesa per spegnere Robinson che stava facendo più danni della grandine. La rimonta parte anche da lui. Chiude con con 0 su 2 da sotto e 1 su 5 da fuori.

Ford 4 Un’ala grande che chiude con 3 punti segnati è da record. Come Bluiett, inesistente. E questa volta non ha dato una mano a nemmeno a rimbalzo: 3 palle catturate. Chiude con 0 su 1 e 0 su 3 da fuori.

Tambone 8,5 Ha difeso con grande vigore a tratti su Robinson ma soprattutto su Logan. Cosa non facile. E su questo grande lavoro è partita la riscossa. Ma non solo questo, perché il play guardia ha messo a segno anche punti pesantissimi. Chiude con 1 su 4 da sotto, 4 su 5 da fuori con 5 su 5 nei liberi ed anche 5 rimbalzi.

Mazzola 7 Messo nella sua posizione di ala tiratrice ha fatto il suo dovere con 3 su 4 da sotto e 3 su 5 da fuori. Ha portato a casa anche 6 rimbalzi.

Schilling n.g. Chi ha scritto sulla lavagna il pivot lo scelgo io, alzi la mano. Perché va dietro la lavagna, in ginocchio, con sotto i ceci. Il pivot... americano è stato in campo 3 minuti. Fortuna che se ne va.

Totè 9 Partita di grande intensità ed anche di grande precisione soprattutto dalla lunetta dove non ha sbagliato quasi nulla: 11 tiri liberi messi dentro su 12. E’ stato il faro della squadra quando tutti erano da arrestare. Finisce la partita con 9 su 16 da sotto e con anche 7 rimbalzi recuperati.

m.g.