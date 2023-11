Fosso a bocca asciutta. Un rigore non basta

2

FOSSOMBRONE

: Esposito 6,5; Bonacchi 6,5, Gonzalez 6,5, Nonni 7; Mengani 6,5 (67’ Tarcinale 6), Maldonado 5, Abonckelet 6 (20’ Ricamato 6), Serra 6,5, Rasi 7; Lombari 6,5, Di Nardo 6,5 (81’ Abreu). A disp.: Di Donato, Tordella, Ercolano, Pontillo, Hulidov, Fravola. All.: Pergolizzi 6,5

FOSSOMBRONE: Marcantognini 6; Camilloni 6 (74’ Pagliari 6), Urso 6 (88’ Procacci SV), Rovinelli 5,5, Calvosa 5,5; Conti 6,5, Bucchi 6 (80’ Pandolfi SV), Bio 5,5 (74’ Mea 6); Battisti 6, Fagotti 6,5, Palazzi 5,5 (69’ Fraternali 6). A disp.: Damiani, Tagnani, Pandolfi L., Aguzzi. All.: Fucili 6

Arbitro: Mascolo di Castellammare di Stabia

Reti: 62’ Nonni, 75’ Rasi, 92’ rig. Conti (F)

Note: espulso al 70’ Maldonado per doppia ammonizione. Ammoniti mister Pergolizzi, Maldonado, Ricamato (C), Camilloni, Bucchi, Conti, Marcantognini (F). Presenti circa 2.300 spettatori con rappresentanza ospite.

Sconfitta per 2-1 per il Fossombrone che si sveglia troppo tardi a Campobasso. La formazione di mister Fucili torna a casa a bocca asciutta, riuscendo solo nel finale ad accorciare le distanze con il rigore di Conti dopo il vantaggio numerico per il rosso a Maldonado.

Ritmi blandi ad inizio gara, il Fossombrone prova con qualche ripartenza pericolosa. Ma è il Campobasso ad avere le occasioni migliori: Di Nardo si libera e cerca il diagonale, con Marcantognini che risponde presente. Poco più tardi è Lombari a far venire i brividi alla difesa, con l’estremo difensore del Fossombrone che si supera sul colpo di testa avversario.

Nella ripresa il Fossombrone torna in campo con ottimo piglio, sfiorando il vantaggio con Conti: la conclusione dal limite, però, termina di un soffio sul fondo. Il Campobasso resta in attesa, ma è bravo ad approfittare degli errori ospiti. Al 62’ ecco la fiammata che scoperchia il match: Nonni svetta più in alto di tutti su calcio d’angolo, insaccando di testa il pallone che vale l’1-0. Pochi minuti più tardi Maldonado si becca il secondo giallo con conseguente espulsione, lasciando i suoi in 10. Il Fossombrone prova a fiondarsi in attacco, ma a sorpresa è il Campobasso a raddoppiare: Rasi in contropiede con un tocco sotto beffa Marcantognini per lo 2-0. In pieno recupero il rigore di Conti illude il Fossombrone, ma non c’è più tempo.