Fossombrone, 74 anni dopo, la squadra si appresta a disputare la serie D

"Era estate, il 16 giugno 1949, quando un gruppo di appassionati di "fu`tbo`l" di Fossombrone decisero di riunirsi al Cinema Italia, quello della parrocchia per creare qualcosa di nuovo per il paese: una polisportiva con lo scopo principale di promuovere e diffondere tutti gli sport Forsempronesi" è quanto ha scritto Francesco Tramontana nel libro "Dai turchini ai cerchi concentrici – 60 anni di calcio a Fossombrone".

Sono trascorsi 74 anni e quel sodalizio, cambiato ovviamente negli uomini e nella mission, si appresta a disputare la serie D, il massimo campionato nazionale dei dilettati e per farlo cercando di regalare altre soddisfazioni ai propri sostenitori, il direttore sportivo Marco Meschini assieme al mister Michele Fucili e al presidente Marcello Nardini sono al lavoro da qualche giorno. In primis si è partiti da quello che ‘passa il Convento’ e in quest’ottica non potevano che essere riconfermati giocatori di spessore come Massimo Conti classe ‘98 (già in serie C con il Gubbio) e Giovanni Bucchi, classe 2002 che nel campionato appena terminato è risultato una delle sorprese maggiormente positive, crescendo partita dopo partita. Sia Conti che Bucchi sono da cinque anni a Fossombrone. La società metaurense ha inoltre confermato Leonardo Pandolfi (classe 2000) che dopo aver maturato un’esperienza nelle giovanili prima del Fossombrone e poi del Gubbio è alla settima stagione consecutiva nella società del presidente Nardini. Rimarrà a Fossombrone con somma gioia di tutti anche il capitano Lorenzo Pagliari, cresciuto settore giovanile ha debuttato in ‘Eccellenza’ giovanissimo, ad appena 16 anni (stagione 2011-2012) per poi salire tutti i gradini della gerarchia fino a diventare, anno dopo anno, un giocatore completo e decisivo, e anche lui uno dei protagonisti principali della scorsa stagione. Con la stagione che comincerà a breve Pagliari, classe 1995, sarà al suo tredicesimo campionato con i colori del Fossombrone. In tema di conferme farà parte (per il quinto anno) del Fossombrone l’attaccante Tommaso Battisti, classe 1996. Confermati anche Lorenzo Palazzi e Nicola Mea, entrambi classe 2003, tutti e due alla terza stagione a Fossombrone, arrivano entrambi a titolo definitivo dal Fano Alma Juventus, ed hanno la possibilità di mettersi in mostra in una categoria importante, dando, come fatto sino ad ora, un importante contributo alla squadra. "Stiamo procedendo alla conferma di più giocatori possibili della passata stagione e siamo consapevoli di essere in ritardo rispetto alle altre squadre – dice l’allenatore Michele Fucili – ma l’entusiasmo ci deve portare da subito a sopperire anche a queste difficoltà. Siamo inoltre vigili nella ricerca di almeno due over e di alcuni under e speriamo di avere per l’inizio della preparazione, giovedì 27 luglio, nel nostro stadio, la rosa quasi al completo". Ora i profili che mister Fucili e il diesse Marco Meschini stanno cercando sul mercato sono quelli di un difensore e di un attaccante.

Amedeo Pisciolini