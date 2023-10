Fossombrone: beffa al 96', addio vittoria per United Riccione

Fossombrone

2

United Riccione

2

FORSEMPRONESE (4-3-3): Amici 6; Bianchi 6 (41’ st Tagnani ng), Urso 6, Rovinelli 6, Mea 6; Pandolfi L. 6, Conti 6, Fraternali 6 (32’ st Fagotti 6); Pandolfi R. 6,5 (37’ st Camilloni ng), Pagliari 6,5 (27’ st Germinale 6), Casolla 6,5. All. Fucili.

UNITED RICCIONE (4-3-1-2): Bracaj 6; Colistra 6 (12’ st Pellacani 6,5), Sycu 6, Tigany 6, Ndoj 6; Matteucci 6, Tonelli 6 (32’ st Grancara 6), Carpentieri 6 (46’ Napoitano 6); Kyeremateng 6,5; Fillì 6, Ferrara 6. All. Pulzetti.

Arbitro: Papagno di Roma 6.

Reti: 4’ pt Pagliari; 13’ pt Kyeremateng; 35’ pt Casolla (rig.), 51’ st Pellacani.

Finisce 2-2 tra Fossombrone e United Riccione. Ed è un’incredibile beffa per i locali, raggiunti al sesto minuto di recupero della ripresa. Il Fosso paga l’unica ingenuità di una partita altrimenti perfetta, mentre Riccione guadagna il suo punto restando sul pezzo fino all’ultimissimo secondo. Sugli spalti ci sono 400 spettatori, ai quali Lorenzo Pagliari regala il primo sussulto in apertura: al 4’ il numero 11 di casa trova la via del gol sulla prima vera sortita offensiva dei suoi. Il pallone si infila basso alle spalle di Bracaj, dal limite. L’azione era sortita da un "regalo" del Riccione sulla mediana. Il Riccione non ci sta e all’11’ va vicinissimo al pareggio con Kyeremateng: peccato per lui che Amici gli chiuda lo specchio della porta e respinga d’istinto a tu per tu con l’attaccante romagnolo. Ma l’occasione è solo l’antipasto del pareggio, che arriva un paio di minuti più tardi, sempre a firma Kyeremateng: anche stavolta il gol arriva con un diagonale rasoterra che si insinua dentro al sacco sul palo più lontano: 1-1 (13’ pt). Al 22’ il Fossombrone sfiora il raddoppio con Fraternale, che fa partire un tiro-cross che attraversa tutto lo specchio senza che nessuno sappia cogliere l’attimo. Poco male, perché al 34’ un Lorenzo Pagliari in formissima si procura un rigore che Casolla trasforma.

Nella ripresa Fossombrone arriva pure a sfiorare il 3 a 1, resistendo fieramente ai tentativi di Riccione di rinserrarlo nella sua metà campo. Il 2-2 finale arriva extra time su un’ingenuità dei padroni di casa: Tagnani traccheggia su una rimessa e l’arbitro lo ammonisce. Ergo, la partita si allunga e Riccione trova il pareggio con un diagonale "garibaldino" di Pellacani al minuto 51.

a.b.